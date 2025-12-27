Icon

اليابان.. مقتل وإصابة 27 شخصاً في تصادم مروع بين 50 سيارة

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ مساءً
اليابان.. مقتل وإصابة 27 شخصاً في تصادم مروع بين 50 سيارة
المواطن - فريق التحرير

نشب حريق ضخم في اليابان بعد حادث مروري مروع شهد اصطدام أكثر من 50 سيارة مع شاحنة نقل مركبات، على أحد الطرق السريعة في البلاد.

أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وإصابة 26 آخرين في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، مع بدء البلاد لموسم عطلات نهاية العام.

تصادم مروع بين 50 سيارة

وقالت شرطة الطرق السريعة في محافظة جونما اليوم السبت إن التصادم المتسلسل على طريق “كان-إيتسو” السريع بدأ باصطدام بين شاحنتين في بلدة ميناكامي، على بعد حوالي 160 كيلومترا (100 ميل) شمال غرب طوكيو.

وأشارت الشرطة إلى أن امرأة تبلغ من العمر 77 عاماً من طوكيو توفيت، ومن بين الجرحى الـ 26، وردت تقارير عن وجود خمسة أشخاص في حالة خطيرة.

وأدى اصطدام الشاحنتين إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع، ولم تتمكن السيارات القادمة من خلفهما من استخدام المكابح على السطح الثلجي. وقالت الشرطة إن هذا التصادم المتسلسل ضم أكثر من 50 مركبة.

واندلع حريق عند الطرف البعيد من موقع الحادث، وانتشر إلى أكثر من عشر مركبات، احترق بعضها بالكامل. وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب بأذى جراء الحريق الذي تم إخماده بعد حوالي سبع ساعات.

وظلت أجزاء من الطريق السريع مغلقة لإجراء تحقيقات الشرطة وإزالة وتنظيف الحطام.

 

