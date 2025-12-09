اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي يستضيفه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر 2025، وسط مشاركة واسعة من أبرز المرابط المحلية والدولية، وشهد اليوم الأول تركيزًا على الفئة الأولى – المهرات عمر سنة، والتي شملت 8 مجموعات، وبلغ عدد المشارِكات فيها 182 مهرة، في إحدى أكبر نسخ هذه الفئة منذ انطلاق البطولة.

وتميّزت المنافسات بتقارب المستويات وارتفاع جودة الإنتاج، حيث سجّلت المهرة “إف شيخة” لمربط العراقة أعلى درجة في اليوم الأول. وأسفرت النتائج النهائية عن تأهّل 16 مهرة، تمثل 16 مربطًا مختلفًا، فيما وصل مجموع الخيل المتوّجة في اليوم الأول إلى 80 خيلًا من 71 مربطًا مشاركًا.

وجاءت المراكز الأولى للفئات الثماني على النحو الآتي:

فازت بفئة (أ) المهرة تي إس إل مليكة جي إل، وفي فئة (ب) المهرة بوريا لمربط سما نجد، وفي فئة (ج) المهرة لطيفة النوف، وفي فئة (د) المهرة إريكا الخالد، كما حققت المهرة إف شيخة صدارة فئة (هـ)، وتلتها في فئة (و) المهرة تولين إم إس، ثم المهرة مناير أجمل لمربط سليمان القرطون في فئة (ز)، فيما اختُتم اليوم بفوز المهرة ديم تي بصدارة فئة (ح).

وشهد اليوم الأول حضورًا جماهيريًا ملحوظًا وإشادة واسعة بالتنظيم والمستوى الفني الذي يعكس مكانة العرض الدولي ودوره في إبراز جمال السلالة العربية الأصيلة وتعزيز حضور الإنتاج المحلي في المنافسات الدولية.

وتتواصل فعاليات العرض الدولي خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث تشمل فئات المهرات والأمهار والأفراس والفحول بمختلف أعمارها، وصولًا إلى تتويج الأبطال في اليوم الختامي يوم السبت، في نسخة تُعد من الأبرز والأقوى في تاريخ عروض جمال الخيل العربية بالمملكة.