Icon

الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة Icon انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية Icon بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك Icon حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 Icon حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية Icon رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” Icon أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حتى عام 2029

انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٧ مساءً
انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتُخب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية للدورة السادسة عشرة، وذلك للفترة من 2026 حتى 2029، في خطوة تعكس الثقة التي يحظى بها في الأوساط الاقتصادية والتجارية.

ويأتي انتخاب كامل في مرحلة تشهد فيها المملكة حراكًا اقتصاديًا واسعًا، مدفوعًا بمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الغرف التجارية في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

قد يهمّك أيضاً
عبد الله صالح كامل: انطلاقة الاقتصاد الإسلامي بدأت من المدينة المنورة والسعودية رسّخت مبادئه

عبد الله صالح كامل: انطلاقة الاقتصاد الإسلامي بدأت من المدينة المنورة والسعودية...

انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لمجلس البنوك الإسلامية

انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لمجلس البنوك الإسلامية

ويمتلك الشيخ عبدالله صالح كامل خبرة طويلة في العمل الاقتصادي والمؤسسي، من خلال رئاسته لغرفة مكة المكرمة، إضافة إلى قيادته للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ما أسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري على المستويين المحلي والدولي، ودعم المبادرات الاقتصادية ذات البعد التنموي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد