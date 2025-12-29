الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة
انتُخب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية للدورة السادسة عشرة، وذلك للفترة من 2026 حتى 2029، في خطوة تعكس الثقة التي يحظى بها في الأوساط الاقتصادية والتجارية.
ويأتي انتخاب كامل في مرحلة تشهد فيها المملكة حراكًا اقتصاديًا واسعًا، مدفوعًا بمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الغرف التجارية في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
ويمتلك الشيخ عبدالله صالح كامل خبرة طويلة في العمل الاقتصادي والمؤسسي، من خلال رئاسته لغرفة مكة المكرمة، إضافة إلى قيادته للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ما أسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري على المستويين المحلي والدولي، ودعم المبادرات الاقتصادية ذات البعد التنموي.