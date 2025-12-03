انخفاض أسعار النفط اليوم 

انخفضت أسعار النفط, اليوم, وسط مخاوف بشأن فائض في الإمدادات مع ارتفاع المخزونات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو بنسبة 0.21%، لتصل إلى 62.32 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو بنسبة 0.20%، مسجلًا 58.52 دولارًا للبرميل.