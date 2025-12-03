انخفاض أسعار النفط اليوم 

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
انخفضت أسعار النفط, اليوم, وسط مخاوف بشأن فائض في الإمدادات مع ارتفاع المخزونات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو بنسبة 0.21%، لتصل إلى 62.32 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو بنسبة 0.20%، مسجلًا 58.52 دولارًا للبرميل.