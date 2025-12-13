انخفاض أسعار النفط بنسبة 4%

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
انخفضت أسعار النفط عند التسوية، مسجلة تراجعًا أسبوعيًا قدره 4%.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا لتصل إلى 61.12 دولارًا للبرميل عند التسوية.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا إلى 57.44 دولارًا للبرميل.