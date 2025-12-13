Icon

انخفاض أسعار النفط بنسبة 4%

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار النفط عند التسوية، مسجلة تراجعًا أسبوعيًا قدره 4%.

تراجع أسعار النفط

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا لتصل إلى 61.12 دولارًا للبرميل عند التسوية.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا إلى 57.44 دولارًا للبرميل.

