Icon

الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن Icon المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 Icon إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار Icon الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 Icon المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة Icon الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية Icon انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، ما نسبته 0.40%، مسجلة 60.32 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.39% ما يعادل 22 سنتًا، ليصل إلى 56.60 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض

النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض

ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل

ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات
السوق

استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات

السوق
ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل
السوق

ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا...

السوق
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
السوق

النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض

السوق
النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية
السوق

النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار...

السوق