انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، ما نسبته 0.40%، مسجلة 60.32 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.39% ما يعادل 22 سنتًا، ليصل إلى 56.60 دولارًا للبرميل.