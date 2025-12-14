Icon

انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد Icon إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل Icon إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق Icon تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض Icon فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان Icon الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة Icon موسم جدة 2025 يستعد لإطلاق ونتر وندرلاندجدة Icon الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يرفع أهالي محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مع انخفاض درجات الحرارة استعداداتهم لاستقبال البرد، بالإقبال الكبير على شراء وسائل التدفئة والملابس الشتوية وأهمها الدفّايات الكهربائية، أو التي تعمل بالكيروسين والفروة الصوفية وهي الأكثر انتشارًا بوصفها سلعة موسمية، ترتبط مبيعاتها بالطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وتستعد محال بيع الملبوسات الشتوية بتوفير العديد من الأقمشة الصوفية والبطانيات والملابس الشتوية، وتعرض المحال التجارية أنواعًا مختلفة من وسائل التدفئة الكهربائية.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف

شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف

تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على طريف

تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على طريف

ومع بداية موسم الشتاء من كل عام تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًّا، وتسجل محافظة طريف في فترات عديدة طيلة موسم الشتاء أقل درجات الحرارة على مستوى المملكة بدرجات تصل إلى الصفر المئوي وأقل من ذلك بحسب ما يصدر من تقارير المركز الوطني للأرصاد، ويأتي هذا الانخفاض واستمراريته طيلة فصل الشتاء من كل عام لعدة أسباب من أهمها ارتفاعها أكثر من 800 م عن مستوى سطح البحر، وموقعها الجغرافي في أقصى شمال المملكة وتعرضها لكتل هوائية شديدة البرودة نتيجة تأثرها بالمنخفضات الجوية القادمة من شرق البحر المتوسط وبلاد الشام.

وأكد عدد من أصحاب محال الملابس وأجهزة التدفئة، أن السوق يشهد إقبالًا كبيرًا مع دخول فصل الشتاء، ويسجل ازديادًا ملحوظًا على الملبوسات الشتوية، وأن دفايات الكيروسين والكهربائية هي الأكثر طلبًا ومبيعًا مع دخول فصل الشتاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف
السعودية اليوم

شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف

السعودية اليوم