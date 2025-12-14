انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد

يرفع أهالي محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مع انخفاض درجات الحرارة استعداداتهم لاستقبال البرد، بالإقبال الكبير على شراء وسائل التدفئة والملابس الشتوية وأهمها الدفّايات الكهربائية، أو التي تعمل بالكيروسين والفروة الصوفية وهي الأكثر انتشارًا بوصفها سلعة موسمية، ترتبط مبيعاتها بالطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وتستعد محال بيع الملبوسات الشتوية بتوفير العديد من الأقمشة الصوفية والبطانيات والملابس الشتوية، وتعرض المحال التجارية أنواعًا مختلفة من وسائل التدفئة الكهربائية.

ومع بداية موسم الشتاء من كل عام تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًّا، وتسجل محافظة طريف في فترات عديدة طيلة موسم الشتاء أقل درجات الحرارة على مستوى المملكة بدرجات تصل إلى الصفر المئوي وأقل من ذلك بحسب ما يصدر من تقارير المركز الوطني للأرصاد، ويأتي هذا الانخفاض واستمراريته طيلة فصل الشتاء من كل عام لعدة أسباب من أهمها ارتفاعها أكثر من 800 م عن مستوى سطح البحر، وموقعها الجغرافي في أقصى شمال المملكة وتعرضها لكتل هوائية شديدة البرودة نتيجة تأثرها بالمنخفضات الجوية القادمة من شرق البحر المتوسط وبلاد الشام.

وأكد عدد من أصحاب محال الملابس وأجهزة التدفئة، أن السوق يشهد إقبالًا كبيرًا مع دخول فصل الشتاء، ويسجل ازديادًا ملحوظًا على الملبوسات الشتوية، وأن دفايات الكيروسين والكهربائية هي الأكثر طلبًا ومبيعًا مع دخول فصل الشتاء.