انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) ليصل إلى (4527.79) دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًّا جديدًا بلغ (4549.71) دولارًا في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب “تسليم فبراير” عند (4553.10) دولارًا للأونصة.

في المقابل، تجاوز سعر الفضة 80 دولارًا للأونصة (الأوقية) اليوم، مدعومًا بالطلب القوي من القطاعين الصناعي والاستثماري، وانخفاض المخزونات، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية (3.8%) ليصل إلى (82.15) دولارًا للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (83.62) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وحققت الفضة مكاسب بنسبة (181%) منذ بداية العام لتتجاوز حاجز (80) دولارًا مدفوعة بتصنيفها ضمن قائمة المعادن الأمريكية الحرجة ومحدودية المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.