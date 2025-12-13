انطلاق التصفيات النهائية لهاكاثون الباحة التقني 2025 غدًا

تنطلق غدًا التصفيات النهائية لـ “هاكاثون الباحة التقني 2025 – باحة ثون”، الذي تنظّمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، وبمشاركة (10) ابتكارات تقنية تأهلت للمنافسة النهائية، بعد تقديمها حلولًا مبتكرة لمعالجة مشكلات واقعية مقدّمة من عددٍ من الجهات الحكومية، وتمس احتياجات منطقة الباحة بشكل مباشر.

ويأتي انطلاق التصفيات النهائية عقب اختتام المرحلة التحضيرية التي شهدت تنفيذ سلسلة من الندوات العلمية، وورش العمل التخصصية، والبرامج التدريبية المكثفة الهادفة إلى رفع جاهزية المشاركين، وتنمية مهاراتهم في مجالات تطوير المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، والروبوتات الصناعية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الابتكار والعمل الجماعي، وربط الحلول التقنية بواقع المنطقة وتحدياتها التنموية.

هاكاثون الباحة التقني 2025

من جانبه، أكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عبدالله بن علي خليف، أن وصول (10) ابتكارات إلى هذه المرحلة المتقدمة يعكس مستوى الوعي التقني والابتكاري لدى أبناء وبنات المنطقة، ويجسّد نجاح منظومة التدريب التقني والمهني في تحويل أفكار المتدربين والمتدربات إلى حلول تقنية عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الخدمات ورفع جودة الحياة بالمنطقة.

وأوضح أن الهاكاثون يأتي امتدادًا للدعم الكريم الذي تحظى به المبادرات التقنية من سمو أمير منطقة الباحة، وضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز جودة المخرجات التدريبية، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن تشهد التصفيات النهائية تنافسًا نوعيًا بين الفرق المتأهلة، حيث ستُعرض المشاريع أمام لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين؛ تمهيدًا لاختيار المشاريع الفائزة ودعمها وتحويلها إلى حلول تطبيقية مستدامة تخدم المنطقة.

ويأتي تنظيم “باحة ثون 2025” في إطار جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتعزيز الابتكار التقني، وبناء منظومة ابتكارية فاعلة تسهم في دعم التنمية الشاملة بمنطقة الباحة.