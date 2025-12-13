انطلاق الملتقى الأول لفصول موهبة بمشاركة 198 مدرسة

Icon

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم أعمال الملتقى الأول لفصول موهبة، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” في جامعة الملك سعود بالرياض، بحضور نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين الدكتور عبدالعزيز البشر، وبمشاركة (198) مدرسة، وعدد من المعلمين والمشرفين التربويين من المدارس الشريكة في تنفيذ برنامج فصول موهبة، إلى جانب المختصين والمهتمين بتعليم الموهوبين.

ويتضمن الملتقى أربع جلسات علمية تستعرض أوراقًا بحثية وتجارب مدرسية متميزة في رعاية الطلبة الموهوبين، إلى جانب عرض نماذج نجاح من مدارس الشراكة تسلط الضوء على أفضل الممارسات في تعليم ورعاية الموهوبين ضمن برنامج فصول موهبة.

كما يشمل برنامجًا تدريبيًا نوعيًا يضم ثلاثة برامج تدريبية متخصصة موجهة للكوادر التعليمية في فصول موهبة، إضافةً إلى ورشتي عمل تُعنى بتطوير الممارسات التطبيقية في الميدان، وتعزيز دور الطالب الموهوب في العملية التعليمية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين مدارس الشراكة، وتطوير بيئات التعلم في فصول موهبة، ومناقشة أثر رعاية الطلبة الموهوبين على المستويين المدرسي والمجتمعي، واستكشاف سبل تعظيم هذا الأثر بما يسهم في بناء جيل مبدع ومتميز قادر على الإسهام في نهضة الوطن ومستقبله، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمثل الملتقى محطة مهمة في مسيرة تطوير برنامج فصول موهبة في المملكة، وامتدادًا لجهود “موهبة” في بناء منظومة وطنية متقدمة لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، وترسيخ ثقافة الإبداع في البيئة التعليمية، بما يسهم في صناعة أثر مستدام، انسجامًا مع توجهات المملكة في دعم التعليم النوعي وتنمية الموهبة والابتكار.

يذكر أن أول نسخة من برنامج “فصول موهبة” انطلقت عام 2009، وبلغ عدد المستفيدين حينها (185) طالبًا وطالبة احتضنتهم (28) مدرسة موزعة على أربع مدن، وارتفعت الأعداد لتصل هذا العام إلى أكثر من (9500) طالب وطالبة موزعين على (198) مدرسة في (17) مدينة.

