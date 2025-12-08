انطلاق الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.. غدًا

برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ينطلق ملتقى القطاع غير الربحي الأول في منظومة البيئة والمياه والزراعة، غدًا، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة، وذلك يومي 9 – 10 ديسمبر 2025م في فندق فيرمونت بالرياض.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين منظومة “البيئة” والقطاع غير الربحي، ودعم الشراكات في المجالات البيئية، وتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع غير الربحي، ودوره في رفع مستوى الوعي البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم المبادرات البيئية، وتطوير آليات الحوكمة والأثر المؤسسي في المنظمات ذات العلاقة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.



يعد الملتقى منصة وطنية تجمع الخبراء والمختصين وممثلي القطاعين الحكومي وغير الربحي، من خلال جلسات حوارية متخصصة تستعرض أبرز التحديات والفرص في القطاع غير الربحي البيئي، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المبادرات النوعية، وتحفيز المنظمات غير الربحية على تبني ممارسات مستدامة في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

ويتضمن الملتقى أجنحة متخصصة للجهات المشاركة، لاستعراض المبادرات والمشاريع والبرامج التطوعية، وأحدث الممارسات والابتكارات في مجال العمل غير الربحي البيئي، إلى جانب منصة مخصصة للمتطوعين.

يأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم القطاع غير الربحي، وتمكينه من أداء دوره كشريك فاعل في حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة في المشاريع والمبادرات البيئية، بما يسهم في بناء قطاع غير ربحي قوي ومؤثر، وقادر على تحقيق أثر تنموي مستدام.