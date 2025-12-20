انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية ، تنطلق غدًا الأحد في مدينة الخبر النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، تحت شعار ” الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من أجل ابتكار الخدمات والمنتجات لتمكين الأيتام ” ، التي تنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 110 مشاركاً ومشاركة يمثلون 48 جمعية متخصصة في رعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المشرف العام على المبادرة والرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، أن المبادرة منذ انطلاقتها في نسختها الأولى عام 2015م، حظيت بدعم كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وأسهمت في بناء وتطوير قدرات أكثر من 680 قائدًا وقيادية من العاملين في جمعيات رعاية الأيتام، عبر ست نسخ سابقة، مؤكدًا أن النسخة السابعة تأتي امتدادًا لمسيرة نوعية حققتها المبادرة في مجالات الحوكمة، والابتكار الاجتماعي، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز العمل المؤسسي داخل الجمعيات.

وأضاف أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمبادرة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة القطاع غير الربحي، وتجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بتمكين الإنسان وتطوير المؤسسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في ترسيخ المبادرة كمنصة وطنية فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين جمعيات الأيتام في المملكة، مشيراً إلى أن المبادرة حظيت بدعم واهتمام مجلس إدارة الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية .

وبيّن الخالدي أن المبادرة تتضمن إقامة خمس ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، تشمل ورشة استشراف مستقبل جمعيات الأيتام التي تتناول التحولات المستقبلية واحتياجات القطاع، ولقاءً إثرائيًا حول التواصل الرقمي الفعّال في بيئة العمل، يستعرض أسس التواصل المهني وصياغة الرسائل بوضوح واتساق، إضافة إلى ورشة التحول الرقمي وبناء الاستراتيجية الرقمية للجهات المتقدمة لتعزيز الابتكار وكفاءة الأداء، وورشة استراتيجية التحول الرقمي للجهات الناشئة لتطوير القدرات الرقمية الأساسية وتبني أفضل الممارسات، إلى جانب ورشة استدامة الذكاء الاصطناعي في الأعمال، التي تركز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات ورفع الإنتاجية.

وأفاد أن المبادرة ستستعرض في نسختها السابعة دراسة وطنية استشرافية بعنوان “استشراف مستقبل جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة – دراسة تحليلية استشرافية”، تهدف إلى رصد التحولات المستقبلية في احتياجات الأيتام والتقنيات الداعمة، ووضع تصورات واستراتيجيات استباقية تسهم في استدامة الأثر وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف هذا العام إلى تعزيز مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جمعيات الأيتام، وتمكينها من ابتكار خدمات نوعية ومنتجات رقمية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتجويد البرامج والمشروعات الموجهة للأيتام وأسرهم، بما يعزز أثر القطاع غير الربحي في التنمية وجودة الحياة.

يُذكر أن المبادرة حصلت في نسختها السادسة على جائزة التميز للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي، لتُعد نموذجًا وطنيًا رائدًا في تمكين الجمعيات وبناء كوادرها، وإبراز دور القطاع غير الربحي في صناعة التنمية المستدامة.