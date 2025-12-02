Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تهدف الخدمة إلى توفير حلول نقل تكاملية

انطلاق خدمة الميل الأول والأخير لدعم مستفيدي حافلات المدينة

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٣ مساءً
انطلاق خدمة الميل الأول والأخير لدعم مستفيدي حافلات المدينة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انطلقت في المدينة المنورة بالشراكة بين هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وشركة “جيني”، وبالتنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن خدمة “الميل الأول والأخير” لدعم مستفيدي شبكة “حافلات المدينة”، وذلك ضمن جهود تعزيز كفاءة منظومة النقل العام وتحسين تجربة التنقّل للسكان والزوار وضيوف الرحمن.

حلول نقل تكاملية

تهدف الخدمة إلى توفير حلول نقل تكاملية تُسهِم في تسهيل الوصول إلى محطات النقل العام، ودعم مفاهيم التنقّل الذكي، وتعزيز الربط الفعّال مع شبكة حافلات المدينة، عبر تقديم خصومات للمستخدمين بنسبة (20%) خلال الشهر الأول من الإطلاق، و(10%) خلال بقية مدة الشراكة الممتدة عامًا كاملًا، على الرحلات المؤهلة المتجهة من محطات الحافلات وإليها.

قد يهمّك أيضاً
حافلات المدينة تُحدّث مسار 291 وتُضيف نقاط خدمة جديدة

حافلات المدينة تُحدّث مسار 291 وتُضيف نقاط خدمة جديدة

حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ذات نخل

حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ذات نخل

يأتي إطلاق خدمة الميل الأول والأخير بالتزامن مع النمو المتسارع في قطاع النقل العام بالمدينة المنورة؛ إذ تجاوز عدد ركّاب “حافلات المدينة” خلال عام 2024 نحو (1.72) مليون راكب، مع توقعات بارتفاع العدد بنسبة (30%) في عام 2025 بعد توسعة المسارات وإضافة محطات توقف جديدة.

وتتاح الاستفادة من الخصم للمستخدمين القريبين من محطات الحافلات ضمن نطاق كيلومترين.

يذكر أن خدمة “الميل الأول والأخير” تُعد أحد المسارات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتطوير بنية النقل، وتعزيز التحوّل نحو مدن ذكية مستدامة تتمحور حول الإنسان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة سكان المدينة المنورة وزوارها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حافلات المدينة تُحدّث مسار 291 وتُضيف نقاط خدمة جديدة
السعودية اليوم

حافلات المدينة تُحدّث مسار 291 وتُضيف نقاط...

السعودية اليوم