انطلاق خدمة الميل الأول والأخير لدعم مستفيدي حافلات المدينة

انطلقت في المدينة المنورة بالشراكة بين هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وشركة “جيني”، وبالتنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن خدمة “الميل الأول والأخير” لدعم مستفيدي شبكة “حافلات المدينة”، وذلك ضمن جهود تعزيز كفاءة منظومة النقل العام وتحسين تجربة التنقّل للسكان والزوار وضيوف الرحمن.
تهدف الخدمة إلى توفير حلول نقل تكاملية تُسهِم في تسهيل الوصول إلى محطات النقل العام، ودعم مفاهيم التنقّل الذكي، وتعزيز الربط الفعّال مع شبكة حافلات المدينة، عبر تقديم خصومات للمستخدمين بنسبة (20%) خلال الشهر الأول من الإطلاق، و(10%) خلال بقية مدة الشراكة الممتدة عامًا كاملًا، على الرحلات المؤهلة المتجهة من محطات الحافلات وإليها.
يأتي إطلاق خدمة الميل الأول والأخير بالتزامن مع النمو المتسارع في قطاع النقل العام بالمدينة المنورة؛ إذ تجاوز عدد ركّاب “حافلات المدينة” خلال عام 2024 نحو (1.72) مليون راكب، مع توقعات بارتفاع العدد بنسبة (30%) في عام 2025 بعد توسعة المسارات وإضافة محطات توقف جديدة.
وتتاح الاستفادة من الخصم للمستخدمين القريبين من محطات الحافلات ضمن نطاق كيلومترين.
يذكر أن خدمة “الميل الأول والأخير” تُعد أحد المسارات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتطوير بنية النقل، وتعزيز التحوّل نحو مدن ذكية مستدامة تتمحور حول الإنسان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة سكان المدينة المنورة وزوارها.