انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.. بمشاركة تتجاوز 50 ألف مختص

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم في الرياض أعمال النسخة الرابعة من “بلاك هات” الشرق الأوسط وإفريقيا 2025، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم).

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة تجاوزت 50 ألف مختص وزائر من 163 دولة، في أكبر تجمع عالمي من نوعه في قطاع الأمن السيبراني، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ متعب القني.

وبيّن القني أن نسخة 2025 تضم أكثر من 500 شركة، تشكّل الشركات الدولية منها 66%، إلى جانب 300 متحدث يقدمون ما يزيد على 200 ساعة محتوى تقني، بزيادة 35% عن العام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات ترسّخ مكانة الرياض كمركز عالمي لصناعة الأمن السيبراني، ووجهة رئيسية لكبرى الشركات والجهات المتخصصة.

وأضاف أن كبار التنفيذيين يشكّلون 50% من إجمالي الحضور، وهو ما يعكس الأثر المتصاعد للحدث على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة.

كما شهد الافتتاح استعراض عدد من نماذج الشركات الناشئة التي انطلقت من “بلاك هات” في دورات سابقة؛ حيث توسعت DataLexing إلى 41 دولة وتخدم أكثر من 3,500 عميل، فيما جمعت Spidersilk نحو 9 ملايين دولار وتعود هذا العام كعارض رئيسي، في حين سجّلت Solidrange نموًا تجاوز 450% خلال عام واحد نتيجة الفرص التي وفرها الحدث.

وفي جانب تطوير الكفاءات، أشار القني إلى إطلاق برنامج تدريبي يمتد لخمسة أيام بالشراكة مع جهات عالمية مثل CQURE وOffSec، محققًا نسبة رضا بلغت 92% في النسخ الماضية، إضافة إلى مشاركة مئات من أبناء منطقة ملهم ضمن فرق التنظيم والعمل.

وتتواصل فعاليات “بلاك هات” الشرق الأوسط وإفريقيا حتى 4 ديسمبر، متضمنة ورش عمل متقدمة، وجلسات متخصصة، ومنصات للابتكار، إلى جانب مسابقة الشركات الناشئة التي يحصل الفائز فيها على فرصة المشاركة في “بلاك هات” الولايات المتحدة 2026.

