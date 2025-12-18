انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا

انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا، التي تستمر حتى 10 يناير 2026م، مقدّمةً موسمًا ثقافيًا متجدّدًا يحتفي بالإرث الحضاري والثقافي والتاريخي.

وتتضمن فعاليات شتاء طنطورة باقةً متنوعة من البرامج الثقافية والفنية والتراثية، من أبرزها ليالي البلدة القديمة، وشرفات طنطورة، وعندما يرصدنا الظل، وكرنفال المنشية، إلى جانب جولة بين الفنون الجدارية في البلدة القديمة، واحتفالية عام الحِرَف اليدوية، إضافةً إلى تجارب فنون الطهي، والفعاليات الفنية والموسيقية، وغيرها من الفعاليات، وذلك في أجواء تعكس أصالة العُلا وثراء موروثها الثقافي.

ويستمد الموسم اسمه من الطنطورة، وهي الساعة الشمسية التاريخية الواقعة في قلب البلدة القديمة، التي اعتمد عليها أهالي العُلا قديمًا لمعرفة الوقت وتنظيم مواسم الزراعة، ويجسّد الموسم الاحتفاء بدخول فصل الشتاء وبداية الموسم الزراعي.

ويعود مهرجان شتاء طنطورة هذا العام بسلسلةٍ من التجارب الجديدة المختارة بعناية، للاحتفاء بالتراث العريق، والثقافة المحلية الأصيلة، والفنون التقليدية، في تجربة تُبرز الهوية الثقافية للعُلا وتاريخها الممتد عبر العصور.

وتأتي فعاليات مهرجان شتاء طنطورة ضمن تقويم لحظات العُلا؛ بهدف تعزيز الحراك الثقافي والسياحي، وإثراء تجربة الزوار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير السياحة الثقافية، وإبراز المواقع التاريخية والتراثية بالمملكة, حيث يُعد المهرجان واحدًا من أبرز المهرجانات التي تشتهر بها المحافظة، ويحرص كثير من الزوار من داخل المملكة وخارجها على حضوره سنويًا.