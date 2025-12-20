انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025

انطلقت اليوم الجمعة (19 ديسمبر) منطقة “ونتر وندرلاند جدة – Jeddah Winter Wonderland”، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، وسط حضور لافت من الزوار، في أضخم تجربة شتوية تشهدها محافظة جدة على الإطلاق.

وتقام فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من الكورنيش، حيث تقدم تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الأجواء الثلجية وعالم من المغامرات والعروض والأنشطة، في احتفالية شتوية غير مسبوقة، تستمر لمدة 60 يومًا من التجارب الأكثر تميزًا في عالم الترفيه، وتعكس تنوع وجودة الخيارات الترفيهية التي يقدمها الموسم لجمهوره من جميع الفئات العمرية.

وشهدت المنطقة منذ لحظات انطلاقها الأولى إقبالًا كبيرًا من العائلات والشباب، الذين توافدوا للاستمتاع بالألعاب والتجارب التفاعلية والعروض المتنوعة التي تقدمها المنطقة، في أجواء شتوية جذبت الأنظار وعكست حجم الاهتمام بالفعاليات الترفيهية النوعية التي يقدمها موسم جدة هذا العام.



وتضم “ونتر ونترلاند جدة” أربع مناطق رئيسة، هي: “توي تاون”، و”نورث بول”، و”وايلد ونتر”، و”فروست فير”، والتي تقدم مجموعة متكاملة من الأنشطة، تشمل أكثر من: 9 تجارب تفاعلية، و32 لعبة ترفيهية، و10 ألعاب مهارة، إضافة إلى 60 مطعمًا ومتجرًا، توفر خيارات متنوعة من المأكولات العالمية وتجار بالتسوق في بيئة مليئة بالمتعة والمرح.

وتبرز منطقة “توي تاون” بتصميمها المستوحى من عالم الألعاب والقصص الخيالية كوجهة محببة للعائلات، حيث تمتزج الألعاب بالمسارات التفاعلية والشخصيات الكرتونية، ضمن بيئة آمنة ومبهجة، وألعاب مخصصة للأطفال، مثل: بيق فوت كونفوي، وكيدز بمبر كارز، وكاروسيل، وبانجي ترامبولين، إلى جانب تجربة “متاهة توي تاون” المصممة لتحفيز الفضول والخيال، وتجربة “ونتر جوي بلكس” التي تنقل الأطفال بين عوالم تفاعلية، تشمل: “Disney Princess” الحالمة، و”Teen Titans Go” بما تحمله من حركة ومغامرة، و”Baby Shark” المليئة بالمرح، وسط ديكورات شتوية وأنشطة تفاعلية متنوعة.

أما منطقة “نورث بول”، فيعيش زوارها أجواء الحياة القطبية، داخل قبة تعرض انعكاسات الشفق القطبي وعناصر بصرية مستوحاة من الثلج، إلى جانب حلبة للتزلج، وغرفة هروب الوحدة 13 المليئة بالألغاز، وعدد من الألعاب العائلية، مثل: “فن هاوس (ألبن هوتيل)”، و”أراوند ذا وورلد”، و”لوبستر بوت آيلاند”.

وفي منطقة “وايلد ونتر” يجد عشاق المغامرة مجموعة من الألعاب الحماسية، من بينها: “توب سبن”، و”بريك دانس”، و”شارككوستر”، و”بيرامد سماش لاين”، إضافة إلى تجربة “سبلاش أرينا” التفاعلية القائمة على اللعب الجماعي بنظام النقاط وتبادل الأدوار، وتجربة “بيت الجدة” الدرامية التي تأخذ الزوار في رحلة قصصية غامضة مليئة بالأسرار.



وتقدّم منطقة “فروست فير” تجربة شتوية تجمع بين الديكورات الدافئة والأنشطة التفاعلية، من أبرزها: تجربة “جوجوتسوكايسن” المستوحاة من سلسلة الأنمي الشهيرة، والتي توفر مسارًا متعدد الحواس، يدمج بين القصة والحركة والتفاعل، إلى جانب تجربة “جراوند زيرو” التي يعيش زوارها أجواء رعب واقعية تختبر الشجاعة والقدرة على التقدّم في عالم يتداعى من حولهم، فضلًا عن ألعاب ترفيهية متنوعة، مثل: “أبولو”، و”بمبر كارز”، و”دبل لوب كوستر”، و”ريباوند آيلند”.

كما تحتضن “ونتر وندرلاند جدة” العديد من العروض الموسيقية الحية، وديكورات احتفالية بطابع شتوي فريد، إلى جانب مناطق مخصصة للتصوير التفاعلي، وتجارب عائلية متنوعة، يعيش خلالها الزوار تجربة استثنائية لا يمكن نسيانها.

وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في محافظة جدة، عبر استقطاب الزوار من مختلف الفئات، وتقديم محتوى ترفيهي نوعي يدعم مكانة جدة كمركز للفعاليات الكبرى.

ويواصل موسم جدة 2025 ترسيخ حضوره عبر استقطاب أحدث التجارب العالمية، وتوفير مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تعزز تنوع الخيارات الترفيهية، وتثري جودة الحياة، مؤكدًا قدرة محافظة جدة على استضافة الفعاليات الكبرى، وتعزيز مكانتها كوجهة ترفيهية وسياحية عالمية.