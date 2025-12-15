Icon

وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف Icon لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل Icon وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد Icon السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية Icon الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحصل على اعتمادٍ الجمعية الدولية للسماء المظلمة Icon مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة Icon رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض Icon القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر Icon الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعزز حضور المطبخ السعودي محليًا ودوليًا

انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٥ مساءً
انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025، التي تنظمها هيئة فنون الطهي خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر ضمن فعاليات معرض هوريكا الرياض، بمشاركة نخبة من الطهاة السعوديين المحترفين، في إطار مبادرة وطنية تعنى بتطوير قطاع فنون الطهي وتمكين المواهب الوطنية.

وتهدف المسابقة إلى إبراز المهارات الاحترافية للطهاة السعوديين، وتعزيز حضور المطبخ السعودي محليًا ودوليًا، من خلال منافسة تركز على الإبداع والابتكار في تقديم الأطباق السعودية، مع الالتزام بمفاهيم الاستدامة واستخدام المكونات المحلية بوصفها عنصرًا أساسيًا في كل طبق.

وتعكس المسابقة جهود هيئة فنون الطهي في إبراز الهوية الغذائية الوطنية بأساليب حديثة تراعي الاستدامة وتقليل الهدر الغذائي، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال، ويعزز مكانة المطبخ السعودي على خارطة فنون الطهي الدولية.
وأكدت هيئة فنون الطهي أن المسابقة تشكل منصة احترافية لتطوير مهارات الطهاة المحترفين، وصقل تجاربهم العملية، وبناء مسارات مهنية تنافسية، مشيرة إلى أن المنافسة تتيح للمشاركين التنافس في فئة واحدة فقط من فئتين رئيسيتين هما فئة المأكولات وفئة الحلويات، بما يضمن تركيز التقييم على التخصص والتميّز الفني.

وتشمل الجوائز والمزايا المقدمة للمشاركين أولوية المشاركة في مسابقة بوكوز دور العالمية، وأولوية التأهل إلى كأس العالم للحلويات، إضافة إلى ميداليات رسمية للفائزين، وسترات طهاة شخصية، وفرص لحضور فعاليات طهي مرموقة، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، إلى جانب منح شهادات مشاركة لجميع المتسابقين.

وتأتي مسابقة نخبة الطهاة السعوديين ضمن جهود هيئة فنون الطهي الرامية إلى تطوير منظومة فنون الطهي في المملكة، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد إبداعي مستدام.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد