انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 بمشاركة صقاري 9 دول

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٦ مساءً
انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 بمشاركة صقاري 9 دول
المواطن - فريق التحرير

انطلق، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، أكبر تجمُّع للصقور في العالم، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.
وجاءت انطلاقة المهرجان بإقامة ستة أشواط تأهيلية لنخبة المحليين، لفئات مثلوث جير بيور فرخ وقرناس وجير بيور فرخ وقرناس وحر (فرخ وقرناس).
ويشهد المهرجان تنافس الصقارين في (139) شوطًا، تقدم خلالها (1012) جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية (38) مليون ريال، ضمن مسابقتين رئيسيتين هما الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، حيث تستقطب مسابقة الملواح فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بأشواط مخصصة للصقارين المحليين وأخرى للدوليين، فيما تركز مسابقة المزاين على جماليات الصقور وفق معايير دقيقة تستقطب صقارين من مختلف الدول.


ويجمع المهرجان هذا العام متنافسين من تسع دول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إيطاليا وإيرلندا وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور عالميًا من حيث عدد الصقور المشاركة.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المهرجان يشهد هذا العام اهتمامًا كبيرًا بنقل الهواية إلى الأجيال القادمة، عبر تخصيص أشواط موجهة لفئات الأطفال والسيدات إلى جانب شوط فئة المدارس الذي يمثّل خطوة إستراتيجية لتوسيع قاعدة المشاركين، وتيسير انتقال الهواية إلى الجيل الجديد بطريقة منظمة وممنهجة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والاهتمام بالموروث، كما يقيم المهرجان أشواطًا نوعية جديدة مثل شوط نوفا للصقور وشوط آخر وهما مخصصان للصقور المنغولية.
وأشار الطويل إلى أن المهرجان يفتح أبوابه للزوار يوميًا (من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً)، حيث يقدم إلى جانب المسابقات الرئيسة مجموعة من التجارب المتنوعة تشمل معارض مستلزمات الصقور، والأسر المنتجة، إضافة إلى جناح “صقار المستقبل” الذي يقدم برامج تعليمية وتفاعلية للأطفال، وأجنحة الرعاة، وأنشطة وفعاليات خارجية تعكس جماليات الصقارة وتجربتها التراثية.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يؤكد دوره الرائد في إبراز موروث الصقارة المسجل في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية منذ عام 2010، وتعزيز حضور المملكة كموطن عالمي للصقور والصقارين، عبر وجهة تنافسية تجمع بين الهواية والموروث، وتقدم على مدى (17) يومًا تجربة فريدة للزوار والصقارين والمهتمين.

