انطلاق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ صباحاً
انطلاق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل
المواطن - فريق التحرير

انطلقت أمس في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض أولى أمسيات مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل.
واستهلت الأمسية بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز للفئة الثانية – محلي، ومسافته 1600 متر، والمخصص لأعمار ثلاث سنوات، وجائزته المالية (700) ألف ريال، وحقق المركز الأول، الجواد، مايكل سكوفيلد لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، إذ تسلم ‏صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الكأس من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وفي الشوط المخصص لكأس الأمير بدر بن عبدالعزيز للأفراس (فئة ثانية – محلي) ومسافته 1800 متر، وجائزته المالية (500) ألف ريال، نالت الفرس، فالة خير، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، المركز الأول.
وتسلم سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز كأس الشوط، من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر، الذي سلم الكأس نيابة عن أبناء الأمير بدر بن عبدالعزيز -رحمه الله -.
وفي كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأفراس (فئة ثانية – محلي) على مسافة 2000 متر، وبجائزة قدرها 700 ألف ريال، نالت الفرس أميرة الزمان، المركز الأول، وتسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز “مالك الفرس”، الكأس من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز.
وفي ختام كؤوس يوم الجمعة، أقيم السباق على كأس الملك عبدالله (فئة أولى – محلي) لأعمار السنتين على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية (800) ألف ريال، وسلم سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الكأس لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مالك الجواد، ذياف، الذي فاز بالمركز الأول.
وتتواصل اليوم أمسية كؤوس الملوك والأمراء، حيث سيقام الشوط الخامس لكأس الإمام محمد بن سعود لمسافة 1200 متر، والشوط السادس على سيف الإمام تركي بن عبدالله (فئة ثالثة – محلي) للخيل العربية لمسافة 1600 متر، والسابع على كأس الملك فهد بن عبدالعزيز للأفراس، أعمار السنتين (فئة أولى – محلي)، لمسافة 1600 متر، وفي الشوط الثامن يُقام كأس الملك خالد بن عبدالعزيز (فئة أولى – محلي) لمسافة 1800 متر، فيما خُصص تاسع الأشواط لكأس الملك فيصل (ليستد) لمسافة 1600 متر، وفي ختام الكؤوس الملكية، يُقام كأس الملك سعود (ليستد) لمسافة 2000 متر.

