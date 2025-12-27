انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب على القنفذة والليث

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية من (1 – 3) كم، بسبب الضباب على محافظتي القنفذة والليث، وكذلك الأجزاء الساحلية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى الثامنة صباحًا.