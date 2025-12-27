انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب على القنفذة والليث

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية من (1 – 3) كم، بسبب الضباب على محافظتي القنفذة والليث، وكذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى الثامنة صباحًا.