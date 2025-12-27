Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب على القنفذة والليث

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٧ مساءً
انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب على القنفذة والليث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية من (1 – 3) كم، بسبب الضباب على محافظتي القنفذة والليث، وكذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى الثامنة صباحًا.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في طريف

تنبيه من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في طريف

ضبط مقيمين مخالفين لمزاولة الأنشطة البحرية في القنفذة

ضبط مقيمين مخالفين لمزاولة الأنشطة البحرية في القنفذة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مقيمين مخالفين لمزاولة الأنشطة البحرية في القنفذة
السعودية اليوم

ضبط مقيمين مخالفين لمزاولة الأنشطة البحرية في...

السعودية اليوم
تنبيه من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في طريف
السعودية اليوم

تنبيه من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية...

السعودية اليوم