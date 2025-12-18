Icon

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري Icon الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب Icon ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon لقطات لأمطار وثلوج حائل Icon متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض Icon إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة Icon قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود Icon طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا Icon الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية Icon

انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٢ مساءً
انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين
المواطن - فريق التحرير

شكا عدد من المشتركين من مشاكل انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء المنطقة الشرقية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وتفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع شكاوى المستفيدين، حيث توجهت بالاعتذار للمشتركين المتأثرين من انقطاع الخدمة، كما دعت للإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الأرقام المعتمدة.

وقالت الشركة، في بيان لها: “تعتذر الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها المتأثرين من انقطاع الخدمة الكهربائية في أجزاء من المنطقة الشرقية، وذلك نتيجة ظروف جوية وأمطار شهدتها المنطقة، وأدت إلى عطل خارج عن الإرادة في الشبكة. وتعمل فرق الشركة الميدانية حاليًا على معالجة الحالة وإعادة الخدمة للمشتركين، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة وبما يضمن السلامة العامة”.

ودعت الشركة المشتركين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز خدمة المشتركين (933) أو من خلال تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، مؤكدةً حرصها على إبقاء المشتركين على اطلاع بمستجدات الحالة من خلال قنواتها الرسمية، كما تثمن الشركة تفهّم المشتركين وتؤكد التزامها باستمرارية الخدمة ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية.

 

