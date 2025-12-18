انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين

شكا عدد من المشتركين من مشاكل انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء المنطقة الشرقية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وتفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع شكاوى المستفيدين، حيث توجهت بالاعتذار للمشتركين المتأثرين من انقطاع الخدمة، كما دعت للإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الأرقام المعتمدة.

وقالت الشركة، في بيان لها: “تعتذر الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها المتأثرين من انقطاع الخدمة الكهربائية في أجزاء من المنطقة الشرقية، وذلك نتيجة ظروف جوية وأمطار شهدتها المنطقة، وأدت إلى عطل خارج عن الإرادة في الشبكة. وتعمل فرق الشركة الميدانية حاليًا على معالجة الحالة وإعادة الخدمة للمشتركين، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة وبما يضمن السلامة العامة”.

ودعت الشركة المشتركين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز خدمة المشتركين (933) أو من خلال تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، مؤكدةً حرصها على إبقاء المشتركين على اطلاع بمستجدات الحالة من خلال قنواتها الرسمية، كما تثمن الشركة تفهّم المشتركين وتؤكد التزامها باستمرارية الخدمة ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية.