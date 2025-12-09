بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز

كشف نادي الصقور السعودي عن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، المقرر إقامته خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026 في مقرّه بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين، وتتجاوز قيمة الجوائز إلى أكثر من 38 مليون ريال، لتكون الأكبر على مستوى مسابقات الصقور عالميًّا.

ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي السعودي العريق في الصقارة، ودعم مجتمع الصقارين اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتحفيز الشباب لممارسة هذه الهواية.

وتتوزع جوائز المهرجان على مسابقة الملواح 400 متر لفئات (الملاك، الهواة، المحترفين، النخبة)، إلى جانب مسابقة المزاين التي تحتفي بجمال الصقور، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز مالية، وألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز، وسيف وشلفا الملك.



وفي تفاصيل جوائز مسابقة الملواح، يحصل الفائزون بالمراكز الأولى في أشواط المحليين التأهيلية على 4.7 ملايين ريال، ومثلها لأشواط الدوليين، فيما خُصص لأشواط المنتجين المحليين 744 ألفًا، ومليونا ريال لأشواط المزاد الدولي، و150 ألف ريال للأشواط الثلاثة المخصصة لصقار المستقبل والسيدات والمدارس، وأكثر من 16.3 مليون ريال لأشواط الكؤوس للهواة والملاك والمحترفين المحليين.

واستُحدث المهرجان هذا العام شوط نوفا للصقور بجوائز تبلغ 550 ألف ريال، وشوطٌ للصقور المنغولية بجوائز 337 ألف ريال، و 2.8 مليون ريال لشوطي سيف الملك (للفروخ) وشوطي شلفا الملك (للقرناس).

وخصص المهرجان لمسابقة المزاين جوائز مالية للفائزين تبلغ 5.6 ملايين ريال، توزع على تسعة أشواط هي (الفرخ: حر إنتاج محلي، شاهين، جير بيور)، و(القرناس: حر من حر، حر قرناس، حر مغتر، حر مجهم، جير بيور للمحليين، حر أسود أدهم).

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات، وبات وجهة دولية تجمع المنافسة والاحتفاء بالموروث، ويبرز هوية المملكة الثقافية ومكانتها موطنًا للصقور والصقارين عالميًّا.