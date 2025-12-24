Icon

من الطبقة الثانية

بأمر الملك سلمان.. سفير المملكة لدى الإمارات يُقلّد الشيخ نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٢ مساءً
بأمر الملك سلمان.. سفير المملكة لدى الإمارات يُقلّد الشيخ نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان اللويحان العنقري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؛ نظير ما قام به من جهود في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين خلال فترة عمله في المملكة.

وعبّر السفير العنقري، خلال استقباله بمقر السفارة، الشيخ نهيان آل نهيان، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة نائبًا لوزير الدولة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاستقبال، الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية الإماراتية سيف الشامسي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير أحمد البلوشي، وعددٌ من سفراء الدول الخليجية والعربية.

