بأنغام عايض وزينة وخديجة.. ألحان سعودية يتردد وقعها في صدى الوادي

شهد برنامج صدى الوادي أمسية غنائية جديدة أحياها كلٌّ من الفنان عايض يوسف، وزينة عماد، وخديجة معاذ، ضمن سلسلة حفلات موسمية يقدمها موسم الدرعية 25/26 لإثراء لياليه بمزيج من الأصوات السعودية المميزة.

وأقيمت الحفلة في وادي صفار الذي احتفظ على مر العصور بدور محوري استثنائي في محيط الدرعية، حيث شكّل محطة رئيسية للمسافرين، وموردًا خصبًا يرتبط بأنماط الحياة التقليدية، حتى أصبح اليوم فضاء يحتضن الفنون والعروض الموسيقية بتصاميم فنية حديثة.



وقدّمت الأمسية برنامجًا فنيًّا مميزًا استعرض تنوع الأغنية السعودية من خلال ثلاثة أصوات شابة مثّلت حضورًا متجددًا في برنامج صدى الوادي الذي يأتي امتدادًا لنهج موسم الدرعية في استضافة المواهب السعودية البارزة، وتقديم عروض تتناسب مع طبيعة الوادي وهوية الدرعية الثقافية، عبر حفلات يشارك فيها فنانون من مدارس موسيقية مختلفة، بهدف خلق تجربة تعكس التنوع الفني والسياحي والثقافي للموسم.

ويستقبل البرنامج زوّاره في أجواء مصممة لتقديم تجربة موسيقية ممتدة، تجمع الإيقاع المحلي بالعروض الحديثة، إضافة إلى مجموعة من المرافق المجهزة بأحدث معايير الضيافة، والخدمات التنظيمية التي تعكس طابع الموسم وأسلوبه في تقديم الفعاليات في مواقع ذات قيمة طبيعية وتاريخية فريدة.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة فعاليات موسيقية وثقافية ينظّمها موسم الدرعية لإبراز المواقع التاريخية والطبيعية للدرعية، وتقديم تجارب تجمع بين التراث السعودي والحضور الفني المعاصر.