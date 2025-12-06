Icon

إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي Icon كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز Icon “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م Icon بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا Icon كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بأنغام عايض وزينة وخديجة.. ألحان سعودية يتردد وقعها في صدى الوادي

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣١ مساءً
بأنغام عايض وزينة وخديجة.. ألحان سعودية يتردد وقعها في صدى الوادي
المواطن - فريق التحرير

شهد برنامج صدى الوادي أمسية غنائية جديدة أحياها كلٌّ من الفنان عايض يوسف، وزينة عماد، وخديجة معاذ، ضمن سلسلة حفلات موسمية يقدمها موسم الدرعية 25/26 لإثراء لياليه بمزيج من الأصوات السعودية المميزة.
وأقيمت الحفلة في وادي صفار الذي احتفظ على مر العصور بدور محوري استثنائي في محيط الدرعية، حيث شكّل محطة رئيسية للمسافرين، وموردًا خصبًا يرتبط بأنماط الحياة التقليدية، حتى أصبح اليوم فضاء يحتضن الفنون والعروض الموسيقية بتصاميم فنية حديثة.


وقدّمت الأمسية برنامجًا فنيًّا مميزًا استعرض تنوع الأغنية السعودية من خلال ثلاثة أصوات شابة مثّلت حضورًا متجددًا في برنامج صدى الوادي الذي يأتي امتدادًا لنهج موسم الدرعية في استضافة المواهب السعودية البارزة، وتقديم عروض تتناسب مع طبيعة الوادي وهوية الدرعية الثقافية، عبر حفلات يشارك فيها فنانون من مدارس موسيقية مختلفة، بهدف خلق تجربة تعكس التنوع الفني والسياحي والثقافي للموسم.
ويستقبل البرنامج زوّاره في أجواء مصممة لتقديم تجربة موسيقية ممتدة، تجمع الإيقاع المحلي بالعروض الحديثة، إضافة إلى مجموعة من المرافق المجهزة بأحدث معايير الضيافة، والخدمات التنظيمية التي تعكس طابع الموسم وأسلوبه في تقديم الفعاليات في مواقع ذات قيمة طبيعية وتاريخية فريدة.
وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة فعاليات موسيقية وثقافية ينظّمها موسم الدرعية لإبراز المواقع التاريخية والطبيعية للدرعية، وتقديم تجارب تجمع بين التراث السعودي والحضور الفني المعاصر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد