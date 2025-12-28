باكستان تدين اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أدانت باكستان إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بما يسمى بأرض الصومال كدولة مستقلة، وعدّت هذه الخطوة بأنها انتهاك للمعايير الدولية.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن ذلك يعد محاولات لتقويض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن إعلان إسرائيل لا يهدد سلام واستقرار الصومال فحسب، بل أيضًا المنطقة بأكملها.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على رفض أي أعمال مماثلة، وردع إسرائيل عن تقويض الجهود الجارية من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.