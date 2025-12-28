Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

باكستان تدين اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
باكستان تدين اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت باكستان إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بما يسمى بأرض الصومال كدولة مستقلة، وعدّت هذه الخطوة بأنها انتهاك للمعايير الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن ذلك يعد محاولات لتقويض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن إعلان إسرائيل لا يهدد سلام واستقرار الصومال فحسب، بل أيضًا المنطقة بأكملها.

قد يهمّك أيضاً
تمويل من البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار لباكستان

تمويل من البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار لباكستان

مصرع 7 أشخاص بانفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان

مصرع 7 أشخاص بانفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على رفض أي أعمال مماثلة، وردع إسرائيل عن تقويض الجهود الجارية من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تمويل من البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار لباكستان
العالم

تمويل من البنك الدولي بقيمة 700 مليون...

العالم