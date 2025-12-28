باكستان تدين اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال

أدانت باكستان إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بما يسمى بأرض الصومال كدولة مستقلة، وعدّت هذه الخطوة بأنها انتهاك للمعايير الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن ذلك يعد محاولات لتقويض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن إعلان إسرائيل لا يهدد سلام واستقرار الصومال فحسب، بل أيضًا المنطقة بأكملها.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على رفض أي أعمال مماثلة، وردع إسرائيل عن تقويض الجهود الجارية من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.