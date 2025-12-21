بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني

إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن ضبط 4830 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء الرياض وجدة تعززان حضورهما السياحي والثقافي مع قرب انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان السعودية الأولى في الشرق الأوسط بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025 الطرق: جهاز محاكاة الأحمال المرورية أداة لاختبار عينات الطرق قبل اعتمادها زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
عزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه الكبير خارج أرضه على مضيفه هايدنهايم (4 – 0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من المسابقة.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، في آخر جولات الدوري الألماني قبل فترة توقف أعياد الميلاد.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد هايدنهايم عند 11 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).
وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 15 عن طريق جوسيب ستانيستش، قبل أن يضيف مايكل أوليزي الهدف الثاني في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 86 أضاف لويس دياز الهدف الثالث للفريق البافاري، ثم اختتم هاري كين الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.