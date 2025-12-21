Icon

بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
المواطن - واس

عزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه الكبير خارج أرضه على مضيفه هايدنهايم (4 – 0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، في آخر جولات الدوري الألماني قبل فترة توقف أعياد الميلاد.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد هايدنهايم عند 11 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 15 عن طريق جوسيب ستانيستش، قبل أن يضيف مايكل أوليزي الهدف الثاني في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 86 أضاف لويس دياز الهدف الثالث للفريق البافاري، ثم اختتم هاري كين الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

