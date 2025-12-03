Icon

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى البحرين لترؤس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ46

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي”
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اليوم الأربعاء 12 / 6 / 1447هـ الموافق 3 / 12 / 2025م، متوجهًا إلى مملكة البحرين الشقيقة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي – البحريني.

