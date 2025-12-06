Icon

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
بجوائز 300 ألف ريال.. الجاسر يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة
المواطن - واس

كرم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، الفائزين في منافسات النسخة الرابعة من مسابقة تحدي النقل، وذلك خلال حفل ختامي أقيم اليوم، بتنظيم من الهيئة العامة للنقل، بحضور معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من أصحاب المعالي.

تكريم أبطال تحدي النقل

وتوج فريق (نيرو) بطلًا لمنافسات تحدي النقل، إذ حصد جائزة تقدر قيمتها المالية بـ 150 ألف ريال، بينما انتزع فريق (سندان) المركز الثاني وتسلّم جائزة بقيمة 100 ألف ريال، فيما نال مشروع (تأمين ناقلات المواد القابلة للاشتعال) المركز الثالث وحصل على أثره جائزة بقيمة 50 ألف.

وحظيت المسابقة التي انطلقت منافساتها على مدار 3 أيام وتحديدًا خلال الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المبتكرين ورواد الأعمال، الذين تنافسوا فيما بينهم باستخدام أفكارهم لتطوير خدمات النقل بمختلف أنواعها وذلك من خلال 4 مسارات مختلفة، حيث بلغ عدد المتسابقين في المنافسة نحو 121 متسابقًا مثلوا 40 فريقًا.

وتهدف المسابقة التي أقيمت تحت شعار “نقل ثون” إلى تهيئة بيئة محفزة للابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم دور القطاع الخاص في تطوير الحلول النوعية، إلى جانب استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وتمكينها من تقديم أفكار ومشاريع مستدامة تسهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وتعزز من كفاءته وتنافسيته.

