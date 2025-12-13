Icon

بحفل زفافها.. رسالة مؤثرة من هنيدي لابنته

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ مساءً
بحفل زفافها.. رسالة مؤثرة من هنيدي لابنته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

احتفل الفنان محمد هنيدي بزفاف ابنته فريدة على الطبيب حازم فؤاد الدباح، مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من زملاء هنيدي وأصدقائه.

وحرص هنيدي على توجيه رسالة مؤثرة لابنته، من خلال مقطع فيديو نشر في اليوم الخاص بالزفاف، وظهر فيه الفنان المصري قبيل دقائق من بدء الزفاف.

رسالة مؤثرة من هنيدي لابنته

وخاطب ابنته من خلال الكاميرا، مؤكداً أنه منذ اليوم السابق وهو يفكر ويتذكر اللحظات التي تجمعه بابنته، خاصة أنه اعتاد على أن يحكي قصة لها قبل النوم، لذلك أوصى حازم زوجها أن يروي لها قصة قبل النوم أيضاً، ليتحدث بعدها عن الشعور الخاص بالآباء، حينما يرزقون بالأبناء، مؤكداً لابنته أن هذه اللحظة لا تترجم ولكنها ستشعر بها، متمنياً لابنته أن يرزقها الله السعادة هي وزوجها.

وظهر بعدها محمد هنيدي وهو ينظر إلى فريدة وهي ترتدي فستان الزفاف لأول مرة، ليقوم باحتضانها وتقبيلها ثم مازحها قائلاً “أعمل إيه تاني؟.. هروح ألبس البدلة وأكون أشيك منك”.

ثم وجه الفنان المصري التحية لمصممة فستان الزفاف، بسبب العمل الذي أنجزته في فستان الزفاف الخاص بابنته، وقام بالتصفيق لها أمام الجميع.

 

