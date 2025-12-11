بحلول 2070.. عدد سكان ألمانيا ينخفض بنحو 10 ملايين

أوضح مكتب الإحصاء الألماني أن عدد سكان ألمانيا قد ينخفض ​​بنحو 10 ملايين نسمة، ليصل إلى حوالي 75 مليون نسمة، بحلول عام 2070.

وأضاف المكتب، في أحدث توقعاته السكانية التي نشرت اليوم الخميس، أنه يتوقع أن يكون واحد من كل أربعة أشخاص في ألمانيا فوق سن 67 عاما في غضون عقد.

انخفاض عدد سكان ألمانيا

وتابع المكتب أنه بحلول عام 2038، سيكون ما يقرب من 21 مليون شخص، أو 27 بالمئة من السكان، في سن التقاعد.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تشكو فيه الشركات في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي من نقص غير مسبوق في العمالة ويكافح السياسيون لاحتواء رد فعل شعبوي عنيف بشأن الهجرة، والذي ساعد في دفع حزب البديل من أجل ألمانيا ذي التوجهات القومية إلى الصدارة في العديد من استطلاعات الرأي.

وتواجه ألمانيا التي تصنف بالفعل إلى جانب إيطاليا كأكثر الدول الأوروبية شيخوخة ضغوطا متزايدة على استدامة أنظمتها الاجتماعية.

وفي حين أن هناك حاليا 33 متقاعدا مقابل كل 100 شخص في العمل، فإن هذا العدد قد يرتفع إلى 61 لكل 100 بحلول عام 2070 في أسوأ الأحوال.