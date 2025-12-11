Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ليصل إلى حوالي 75 مليون نسمة

بحلول 2070.. عدد سكان ألمانيا ينخفض بنحو 10 ملايين

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٩ مساءً
بحلول 2070.. عدد سكان ألمانيا ينخفض بنحو 10 ملايين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح مكتب الإحصاء الألماني أن عدد سكان ألمانيا قد ينخفض ​​بنحو 10 ملايين نسمة، ليصل إلى حوالي 75 مليون نسمة، بحلول عام 2070.

وأضاف المكتب، في أحدث توقعاته السكانية التي نشرت اليوم الخميس، أنه يتوقع أن يكون واحد من كل أربعة أشخاص في ألمانيا فوق سن 67 عاما في غضون عقد.

قد يهمّك أيضاً
رجل يشعل النار في امرأة داخل ترام بألمانيا

رجل يشعل النار في امرأة داخل ترام بألمانيا

لحظة وقوع انفجار ضخم وسط هامبورغ بألمانيا

لحظة وقوع انفجار ضخم وسط هامبورغ بألمانيا

انخفاض عدد سكان ألمانيا

وتابع المكتب أنه بحلول عام 2038، سيكون ما يقرب من 21 مليون شخص، أو 27 بالمئة من السكان، في سن التقاعد.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تشكو فيه الشركات في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي من نقص غير مسبوق في العمالة ويكافح السياسيون لاحتواء رد فعل شعبوي عنيف بشأن الهجرة، والذي ساعد في دفع حزب البديل من أجل ألمانيا ذي التوجهات القومية إلى الصدارة في العديد من استطلاعات الرأي.

وتواجه ألمانيا التي تصنف بالفعل إلى جانب إيطاليا كأكثر الدول الأوروبية شيخوخة ضغوطا متزايدة على استدامة أنظمتها الاجتماعية.

وفي حين أن هناك حاليا 33 متقاعدا مقابل كل 100 شخص في العمل، فإن هذا العدد قد يرتفع إلى 61 لكل 100 بحلول عام 2070 في أسوأ الأحوال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد