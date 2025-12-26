Icon

بحيرة العوشزية بعنيزة وجهة سياحية فريدة فماذا تعرف عنها؟ 

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ مساءً
المواطن - واس

استقطبت بحيرة العوشزية بمحافظة عنيزة المتنزهين والزوار الباحثين عن جمال الطبيعة والأجواء، والتي تعد من أبرز المعالم الطبيعية في قلب المملكة لما تمتاز به من خصائص بيئية فريدة ومساحات شاسعة تحوّلت بعد نزول الأمطار إلى لوحة طبيعية جعلتها مقصدًا مفضلًا لعشاق الطبيعة والتصوير.

وتعد البحيرة مقصدًا مثاليًا للعائلات والشباب المتكونة بفعل الأمطار وتصنف من أشهر البحيرات في المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 50 كيلومترًا مربعًا.

يذكر أن بلدة العوشزية اشتهرت بـ “قرية الملح”، أو “منجم الذهب الأبيض”, وذكرت في روايات الرحالة “الريحاني” و “فلبي”، إضافة إلى كيفية استخراج الملح من بحيرتها، واهتمام الآباء والأجداد بذلك، ورحلة ازدهار إنتاج الملح الطبيعي.

يشار إلى أن منطقة القصيم تمتاز بتنوعها الطبيعي والجغرافي والتراثي والثقافي، وتمزج بين روح عصرية متجددة تجذب الباحثين عن الهدوء، وتجمع بين الرمال الذهبية، والصحاري المترامية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق التخييم والرحلات البرية.

