في البحار العميقة

بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٨ مساءً
بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة
المواطن - فريق التحرير

بدأت عملية بحث في أعماق البحار عن طائرة الرحلة رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا إيرلاينز) في المحيط الهندي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إحياء الجهود لحل واحدة من أكثر الحالات غموضًا في مجال الطيران بعد أكثر من عقد من اختفاء الطائرة التي كان على متنها 239 شخصًا.

وأعلنت وزارة النقل الماليزية اليوم، أن سفينة بحث تسمى “أرمادا 86 05″، وصلت موقع بحث محدد إلى جانب غواصتين ذاتيتي القيادة.

واختفت طائرة ماليزيا إيرلاينز عن شاشة الرادار بعد فترة قصيرة من إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين في الثامن من مارس 2014.

