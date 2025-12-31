بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة الهيئة الملكية لمدينة مكة تدشّن مبادرة “كلنا معكم” ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟ ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء
بدأت عملية بحث في أعماق البحار عن طائرة الرحلة رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا إيرلاينز) في المحيط الهندي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إحياء الجهود لحل واحدة من أكثر الحالات غموضًا في مجال الطيران بعد أكثر من عقد من اختفاء الطائرة التي كان على متنها 239 شخصًا.
وأعلنت وزارة النقل الماليزية اليوم، أن سفينة بحث تسمى “أرمادا 86 05″، وصلت موقع بحث محدد إلى جانب غواصتين ذاتيتي القيادة.
واختفت طائرة ماليزيا إيرلاينز عن شاشة الرادار بعد فترة قصيرة من إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين في الثامن من مارس 2014.