بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية
أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المهني بنظام التعليم -عن بُعد- في (12) تخصصًا في كليات الجامعة، اعتبارًا من 18 شهر يناير المقبل.
وأفادت الجامعة أن التخصصات المتاحة لمرحلة الدبلوم تشمل (الإدارة التنفيذية، وإدارة المشاريع، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والأمن والسلامة، وإدارة المستشفيات، والمحاسبة والإدارة المالية، والقانون، وأمن المعلومات، والعلاقات العامة، والإدارة المكتبية، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال)، داعية الراغبين في التسجيل إلى تقديم طلباتهم عبر قنوات التسجيل المتاحة على موقع الجامعة الإلكتروني.