بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المهني بنظام التعليم -عن بُعد- في (12) تخصصًا في كليات الجامعة، اعتبارًا من 18 شهر يناير المقبل.

وأفادت الجامعة أن التخصصات المتاحة لمرحلة الدبلوم تشمل (الإدارة التنفيذية، وإدارة المشاريع، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والأمن والسلامة، وإدارة المستشفيات، والمحاسبة والإدارة المالية، والقانون، وأمن المعلومات، والعلاقات العامة، والإدارة المكتبية، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال)، داعية الراغبين في التسجيل إلى تقديم طلباتهم عبر قنوات التسجيل المتاحة على موقع الجامعة الإلكتروني.