بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم

إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام العُلا تحصد لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم لعام 2025 أمير قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد أمير قطر في السعودية.. تجديد مسار التعاون الاستراتيجي بين الرياض والدوحة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8% اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب شاطئ المرجان بالظهران.. تجربة ترفيهية متكاملة الأمم المتحدة تطلق نداءً لتوفير 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص
أعلنت جامعة القصيم عن بدء استقبال طلبات التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، من اليوم وحتى يوم السبت 27 ديسمبر 2025م، عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
واشتملت البرامج المطروحة على عدد من المسارات تشمل: العلوم الشرعية، والعلوم الإنسانية والفنون، والعلوم الإدارية والتربوية، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والطب وعلوم الحياة.
وتقدّم الجامعة 31 برنامجًا تتضمن 6 برامج دكتوراه و25 برنامج ماجستير (أكاديمي، وتنفيذي، ومهني)، مما يوفر خيارات متعددة للطلبة، ويُمكّنهم من استكمال مسيرتهم الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع طموحاتهم الفردية وأهدافهم المستقبلية.
ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول عبر صفحة “قبول الدراسات العليا” على الرابط التالي: https://www.qu.edu.sa/graduate-admission/majors/.