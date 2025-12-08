Icon

بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة القصيم عن بدء استقبال طلبات التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، من اليوم وحتى يوم السبت 27 ديسمبر 2025م، عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
واشتملت البرامج المطروحة على عدد من المسارات تشمل: العلوم الشرعية، والعلوم الإنسانية والفنون، والعلوم الإدارية والتربوية، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والطب وعلوم الحياة.

وتقدّم الجامعة 31 برنامجًا تتضمن 6 برامج دكتوراه و25 برنامج ماجستير (أكاديمي، وتنفيذي، ومهني)، مما يوفر خيارات متعددة للطلبة، ويُمكّنهم من استكمال مسيرتهم الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع طموحاتهم الفردية وأهدافهم المستقبلية.
ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول عبر صفحة “قبول الدراسات العليا” على الرابط التالي: https://www.qu.edu.sa/graduate-admission/majors/.

