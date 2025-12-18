بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم

تشهد السوق المالية السعودية، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الرمز للعقارات في السوق الرئيسية، برمز تداول 4327، وبالرمز الدولي SA16E1323JH6. وحددت “تداول السعودية” حدود التذبذب السعرية اليومية للسهم عند ±30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند ±10%.

وأوضحت تداول في بيان سابق أن هذه الضوابط ستُطبق خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج فقط، على أن يتم ابتداءً من اليوم الرابع للتداول إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى ±10%، مع إلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وفي هذا السياق، كانت شركة الأهلي المالية قد أعلنت في 11 ديسمبر الجاري، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة الرمز للعقارات، أن نسبة تغطية اكتتاب شريحة الأفراد بلغت 36% من إجمالي الأسهم المخصصة لهم، والبالغة 2,571,429 سهماً، والتي تمثل 20% من أسهم الطرح.

وأضافت الأهلي المالية أن جميع الأسهم المكتتب بها من قبل الأفراد تم تخصيصها بالكامل، ولن ينتج عن عملية الاكتتاب أي فائض أسهم.

وكان اكتتاب الأفراد في طرح شركة الرمز للعقارات في السوق المالية السعودية الرئيسية قد انتهى يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، فيما شمل الطرح نحو 12.857 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.