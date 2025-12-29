بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي”
تشهد مزارع محافظة العُلا هذه الأيام بدء موسم جني الحمضيات، إذ تُعدّ من المناطق الزراعية البارزة في إنتاج هذا المحصول.
وتبلغ مساحة مزارع الحمضيات نحو (654.57) هكتارًا، وتضم ما يقارب (261,826) شجرة، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو (6,545.65) طنًا.
وتنتج العُلا أنواعًا مختلفة من الحمضيات الشهية والمغذية، من أشهرها أبو سُرّة، والترنج، والليمون الحلو، ويستمر موسم إنتاج الحمضيات من ديسمبر حتى مارس.
وتتميّز هذه المنتجات بجودتها العالية بفضل المناخ الفريد والتربة الخصبة، التي تسهم في إنتاج فواكه ذات نكهة مميزة وقيمة غذائية عالية.
ويُعد موسم جني الحمضيات في العُلا مناسبة زراعية واقتصادية تعكس تنوّع الإنتاج الزراعي في المحافظة، وتسهم في دعم النشاط الزراعي وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق.