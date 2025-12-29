Icon

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك Icon حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 Icon حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية Icon رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” Icon أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة Icon البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض Icon بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر Icon وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٩ مساءً
بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد مزارع محافظة العُلا هذه الأيام بدء موسم جني الحمضيات، إذ تُعدّ من المناطق الزراعية البارزة في إنتاج هذا المحصول.
وتبلغ مساحة مزارع الحمضيات نحو (654.57) هكتارًا، وتضم ما يقارب (261,826) شجرة، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو (6,545.65) طنًا.

وتنتج العُلا أنواعًا مختلفة من الحمضيات الشهية والمغذية، من أشهرها أبو سُرّة، والترنج، والليمون الحلو، ويستمر موسم إنتاج الحمضيات من ديسمبر حتى مارس.
وتتميّز هذه المنتجات بجودتها العالية بفضل المناخ الفريد والتربة الخصبة، التي تسهم في إنتاج فواكه ذات نكهة مميزة وقيمة غذائية عالية.

قد يهمّك أيضاً
اعتماد محميتي شرعان ووادي نخلة بمحافظة العُلا ضمن مواقع السماء المظلمة

اعتماد محميتي شرعان ووادي نخلة بمحافظة العُلا ضمن مواقع السماء المظلمة

إطلاق كائنات فطرية في موقع الحِجر الطبيعي بالعُلا

إطلاق كائنات فطرية في موقع الحِجر الطبيعي بالعُلا

ويُعد موسم جني الحمضيات في العُلا مناسبة زراعية واقتصادية تعكس تنوّع الإنتاج الزراعي في المحافظة، وتسهم في دعم النشاط الزراعي وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اعتماد محميتي شرعان ووادي نخلة بمحافظة العُلا ضمن مواقع السماء المظلمة
السعودية اليوم

اعتماد محميتي شرعان ووادي نخلة بمحافظة العُلا...

السعودية اليوم