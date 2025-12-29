بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا

تشهد مزارع محافظة العُلا هذه الأيام بدء موسم جني الحمضيات، إذ تُعدّ من المناطق الزراعية البارزة في إنتاج هذا المحصول.

وتبلغ مساحة مزارع الحمضيات نحو (654.57) هكتارًا، وتضم ما يقارب (261,826) شجرة، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو (6,545.65) طنًا.

وتنتج العُلا أنواعًا مختلفة من الحمضيات الشهية والمغذية، من أشهرها أبو سُرّة، والترنج، والليمون الحلو، ويستمر موسم إنتاج الحمضيات من ديسمبر حتى مارس.

وتتميّز هذه المنتجات بجودتها العالية بفضل المناخ الفريد والتربة الخصبة، التي تسهم في إنتاج فواكه ذات نكهة مميزة وقيمة غذائية عالية.

ويُعد موسم جني الحمضيات في العُلا مناسبة زراعية واقتصادية تعكس تنوّع الإنتاج الزراعي في المحافظة، وتسهم في دعم النشاط الزراعي وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق.