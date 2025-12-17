برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
ويأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.