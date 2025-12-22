Icon

برامج دعوية لتوعية المعتمرين في مساجد المنطقة المركزية

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
برامج دعوية لتوعية المعتمرين في مساجد المنطقة المركزية
المواطن - واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- البرامج الدعوية لتوعية المعتمرين خلال موسم العمرة للعام الحالي 1447هـ، وذلك من خلال إقامة سلسلة من الدروس العلمية اليومية، والكلمات الوعظية، والمحاضرات الإيمانية، في الجوامع والمساجد الواقعة بالقرب من المسجد الحرام والمنطقة المركزية, ويشارك في تقديم هذه البرامج نخبة من الدعاة الرسميين بالوزارة، إلى جانب مترجمين بعدة لغات عالمية؛ لخدمة مختلف الجنسيات من المعتمرين.

وتتضمن البرامج الدعوية عددًا من المحاور، من أبرزها: إيضاح مناسك العمرة خطوة بخطوة، وبيان مسائل العقيدة والتوحيد، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، إضافة إلى تناول المعاملات الشرعية، وتعظيم مكة المكرمة، وبيان محاسن الإسلام، واستعراض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب تعزيز الأمن الفكري، والإجابة عن استفسارات المعتمرين الشرعية.

