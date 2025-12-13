برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لجمال الخيل العربية الأصيلة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، الحفل الختامي للعرض الدولي (الثامن) لجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك في مدينة الرياض.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي بندر بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وبعد أن عزف السلام الملكي، جرى استعراض الأفراس المشاركة في البطولة.

عقب ذلك تسلم ملاك مرابط الأفراس الفائزة ببطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ جوائز المسابقة من سمو أمير منطقة الرياض، حيث توج سموه الفائزين بالبطولة بالمراكز الثلاثة الأولى، وحقق الذهب «خريسان عذبة» والفضة «بسلم عذبة» لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، فيما نالت البرونزية «ليث ديراب» لمربط العارض، تلتها بطولة الأفراس، وتوّج بالذهب مربط هورايزن من خلال الفرس «إيكو أناستازجا»، كما نالت الفضة «دي غرام» للخيالة السلطانية، وحققت الفرس «نوف عذبة» لمربط عذبة الجائزة البرونزية، وسط حضور واسع من ملاك المرابط والمهتمين.

وتسلّم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض هدية تذكارية مقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، قدّمها لسموه، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وفي ختام الحفل، كرم سمو أمير منطقة الرياض الجهات الحكومية الشركات الراعية والمشاركين في النسخة الثامنة من العرض.

يذكر أن العرض الدولي (الثامن) لجمال الخيل العربية الأصيلة قد انطلق الثلاثاء الماضي، بأعلى مستويات المشاركة من مختلف الدول ورقم قياسي بلغ (844) رأسًا من الخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى برامج مصاحبة أسهمت في إبراز جمال الخيل العربية وتاريخها وتراثها العريق، وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.