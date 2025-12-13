Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
العرض الدولي الثامن

برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لجمال الخيل العربية الأصيلة

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٥ مساءً
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لجمال الخيل العربية الأصيلة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، الحفل الختامي للعرض الدولي (الثامن) لجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك في مدينة الرياض.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي بندر بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين

وبعد أن عزف السلام الملكي، جرى استعراض الأفراس المشاركة في البطولة.

عقب ذلك تسلم ملاك مرابط الأفراس الفائزة ببطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ جوائز المسابقة من سمو أمير منطقة الرياض، حيث توج سموه الفائزين بالبطولة بالمراكز الثلاثة الأولى، وحقق الذهب «خريسان عذبة» والفضة «بسلم عذبة» لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، فيما نالت البرونزية «ليث ديراب» لمربط العارض، تلتها بطولة الأفراس، وتوّج بالذهب مربط هورايزن من خلال الفرس «إيكو أناستازجا»، كما نالت الفضة «دي غرام» للخيالة السلطانية، وحققت الفرس «نوف عذبة» لمربط عذبة الجائزة البرونزية، وسط حضور واسع من ملاك المرابط والمهتمين.

وتسلّم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض هدية تذكارية مقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، قدّمها لسموه، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وفي ختام الحفل، كرم سمو أمير منطقة الرياض الجهات الحكومية الشركات الراعية والمشاركين في النسخة الثامنة من العرض.
يذكر أن العرض الدولي (الثامن) لجمال الخيل العربية الأصيلة قد انطلق الثلاثاء الماضي، بأعلى مستويات المشاركة من مختلف الدول ورقم قياسي بلغ (844) رأسًا من الخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى برامج مصاحبة أسهمت في إبراز جمال الخيل العربية وتاريخها وتراثها العريق، وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.

   

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
أخبار رئيسية

برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة...

أخبار رئيسية