برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كرّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ورئيس مجلس أمناء الجائزة، مساء اليوم، الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز في دورتها الثالثة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمهتمين، وذلك في فندق الأحساء الإنتركونتيننتال.

وثمّن محافظ الأحساء رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للجائزة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام والدعم يمثّلان امتدادًا لرؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تعزيز ثقافة الجودة والابتكار، وتحفيز المبادرات التي تخدم تطور المحافظة.

وأشار إلى أن الجائزة، في دورتها الثالثة، شهدت إطلاق مسار العطاء المجتمعي الجديد الذي يعكس دور الجائزة في ترسيخ المشاركة المجتمعية وإبراز النماذج الملهمة في خدمة الأحساء.

وبيّن أن الجائزة تمثل مبادرة نوعية برعاية المحافظة وهيئة تطوير الأحساء؛ تهدف إلى تأصيل ثقافة التميّز والإبداع بوصفها ثقافة مجتمعية تسهم في إبراز قدرات المنظمات والجهات في المحافظة، مقدّمًا شكره للفائزين، ولأرامكو السعودية الشريك الإستراتيجي، ولجميع فرق العمل.

من جانبه أكد عضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور مهنا الدلامي، أن الجائزة تأتي استمرارًا لدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو محافظ الأحساء لتعزيز جودة العمل والابتكار في المحافظة، موضحًا أن الجائزة هذا العام شهدت إطلاق مسار العطاء المجتمعي تحت شعار بصمة أحسائية، وهو مسار يركّز على المبادرات المجتمعية المؤثرة؛ ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والعمل التطوعي والتنمية المجتمعية.

وأشار إلى أن هذا المسار يشكّل إضافة نوعية للجائزة، ضمن معايير تقييم واضحة تبرز الأثر التنموي في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، معبرًا عن اعتزاز الجائزة بمستوى المشاركات، واستمرارها في دعم التميّز والابتكار بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

بدوره أوضح أمين الجائزة عبدالمحسن الموسى، أن هيكل الجائزة استُلهم من تاريخ الأحساء وتراثها لتعزيز التميّز والإبداع، وبث روح التنافس بين مختلف القطاعات، مشيرًا إلى تطلع الجائزة في الإسهام بدعم الجهات للحصول على التصنيفات والجوائز العالمية في التميّز المؤسسي.

وشهدت فقرات الحفل إعلان الفائزين ضمن الفئات الأربع للجائزة والتي شملت جامعة الملك فيصل عن القطاع الحكومي، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) عن القطاع غير الربحي، ومجموعة الموسى الصحية عن القطاع الخاص، وشركة النسبة المختصة للتجارة (Ratio) مسار رواد الأعمال، إلى جانب تكريم مسار الأفراد المتميزين وهم: الدكتور عبدالرحمن الجعفري، وفهد العرجي، والدكتورة هدى المنصور، وسامي المغلوث، وتكريم أرامكو السعودية بصفتها الشريك الإستراتيجي لدورها في دعم نشر ثقافة التميّز المؤسسي وتعزيز الجودة والأداء في القطاعات المختلفة، وإبراز الإبداع والابتكار في الأحساء، والبنك العربي الراعي الرئيسي.