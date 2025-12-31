Icon

بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة من قيادات الجهات الحكومية والجامعات السعودية

برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٨ مساءً
المواطن - واس

نظّم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، ملتقى “التعليم الرقمي 2025” في مقره بمدينة الرياض، برعاية معالي وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة من قيادات الجهات الحكومية والجامعات السعودية.

وشهد الملتقى تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات “Multiversity”، التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال في تطوير البرامج، والتدريس المشترك، ومشاركة الموارد الرقمية، بما يحقق الكفاءة والفعالية، ويوسّع فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة.

كما تضمّن الملتقى تكريم الجهات المتميزة في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2024 – 2025م، الذي يهدف لمتابعة حالة تقدُّم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في المملكة، وكذلك تكريم الفائزين بجائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني في نسختها الثانية، التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، ورفع جودة البرامج التعليمية والتدريبية، وتقدير الجهود الوطنية في تنمية القدرات البشرية وتفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني.

وشهد في ختامهِ إطلاق الشهادة المهنية الاحترافية: التدريس المعزّز بالذكاء الاصطناعي “AAT” بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، التي تهدف لتمكين المعلمين وأعضاء هيئة التدريس من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعّال في الممارسات التعليمية، ورفع جودة التجربة التعليمية في البيئات الرقمية، وكذلك إطلاق منصة “نموّ” التابعة للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع وزارة التعليم، بهدف تعزيز التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وتمكينهم عبر مسارات تدريبية إلكترونية متكاملة، وبرامج متخصّصة لكلّ معلّم.

ويأتي الملتقى تأكيدًا للدور الوطني الذي يضطلع به المركز في تمكين منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، وضمن جهوده المستمرة لتمكين الجهات التعليمية، وتعزيز التكامل ورفع موثوقية وجودة التعليم الإلكتروني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

