Icon

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة Icon برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية Icon الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة Icon فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض Icon السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع Icon طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف Icon تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد Icon إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية Icon إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٣ مساءً
برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأفواج الأمنية.


ونقل اللواء العنزي تحيات وتقدير وزير الداخلية، لجميع منسوبي الأفواج الأمنية الذين أحيلوا للتقاعد، نظير ما قدموه من جهد وإخلاص في أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية أثناء فترة خدمتهم.

قد يهمّك أيضاً
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني

عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني

مساعد وزير الداخلية يرأس وفد السعودية في المؤتمر الوزاري الأوروبي–الشرق أوسطي للأمن

مساعد وزير الداخلية يرأس وفد السعودية في المؤتمر الوزاري الأوروبي–الشرق أوسطي للأمن

وأكد أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بجهودهم ومسيرة عطائهم، التي ساهمت في تعزيز مسيرة الوطن وبناء مستقبله الواعد، تحت ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد