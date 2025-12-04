برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأفواج الأمنية.



ونقل اللواء العنزي تحيات وتقدير وزير الداخلية، لجميع منسوبي الأفواج الأمنية الذين أحيلوا للتقاعد، نظير ما قدموه من جهد وإخلاص في أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية أثناء فترة خدمتهم.

وأكد أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بجهودهم ومسيرة عطائهم، التي ساهمت في تعزيز مسيرة الوطن وبناء مستقبله الواعد، تحت ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله.