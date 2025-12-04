الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأفواج الأمنية.
ونقل اللواء العنزي تحيات وتقدير وزير الداخلية، لجميع منسوبي الأفواج الأمنية الذين أحيلوا للتقاعد، نظير ما قدموه من جهد وإخلاص في أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية أثناء فترة خدمتهم.
وأكد أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بجهودهم ومسيرة عطائهم، التي ساهمت في تعزيز مسيرة الوطن وبناء مستقبله الواعد، تحت ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله.