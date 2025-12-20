Icon

زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي Icon العثور على كنز أثري ثمين في تونس Icon الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي Icon نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة Icon لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي Icon في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير Icon ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح Icon ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام Icon البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
شقة سكنية متواضعة شمال لندن تخفي سراً مروعاً

بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت معلومات جديدة عن تورط شركات مسجلة في بريطانيا بتجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية عديدة.

فوفق تحقيق لصحيفة “الغارديان”، تخفي شقة سكنية متواضعة شمال لندن سراً مروعاً وراء جدرانها.

قد يهمّك أيضاً
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان

قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان

الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان

الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان

إذ أشارت سجلات الحكومة البريطانية إلى أن هذه الشقة، المكونة من غرفة نوم واحدة والواقعة قبالة طريق كريتون شمال لندن، مرتبطة بشبكة عابرة للحدود من الشركات المتورطة في التجنيد الجماعي للمرتزقة من أجل القتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان.

شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان

وقد سجلت الشقة باسم شركة Zeuz Global التي أسسها شخصان كولومبيان خضعا مؤخراً لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية بسبب تجنيد المرتزقة للقتال مع قوات الدعم السريع، وفقا لـ”العربية”.

لكن بعد يوم من إعلان العقوبات، نقلت الشركة مقرها إلى قلب لندن، مستغلة عناوين فندقية دون إذن. وقد نفت الفنادق أي علاقة لها بالشركة.

فيما شارك المرتزقة الكولومبيون بشكل مباشر في الهجوم على مدينة الفاشر بإقليم دارفور أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص، حسب تقديرات المحللين.

كما درّب المرتزقة الأطفال على القتال، وعملوا كقناصة ومشغلي طائرات مسيّرة، واستخدموا أسلحة متقدمة ساهمت في إحكام السيطرة على المدينة وتنفيذ العمليات العسكرية في إقليم كردفان، وفقاً للتحقيق.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 12 ديسمبر فرض عقوبات على 4 من قادة قوات الدعم السريع في السودان، بتهمة ارتكاب فظائع خلال الحرب الدائرة بينها وبين الجيش. ومن بين الذين شملتهم العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب “حميدتي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان
العالم

مقتل 6 من قوات حفظ السلام في...

العالم
الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان
العالم

الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات...

العالم
مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا
العالم

مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية...

العالم
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
العالم

قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء...

العالم