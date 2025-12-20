بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان

كشفت معلومات جديدة عن تورط شركات مسجلة في بريطانيا بتجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية عديدة.

فوفق تحقيق لصحيفة “الغارديان”، تخفي شقة سكنية متواضعة شمال لندن سراً مروعاً وراء جدرانها.

إذ أشارت سجلات الحكومة البريطانية إلى أن هذه الشقة، المكونة من غرفة نوم واحدة والواقعة قبالة طريق كريتون شمال لندن، مرتبطة بشبكة عابرة للحدود من الشركات المتورطة في التجنيد الجماعي للمرتزقة من أجل القتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان.

شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان

وقد سجلت الشقة باسم شركة Zeuz Global التي أسسها شخصان كولومبيان خضعا مؤخراً لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية بسبب تجنيد المرتزقة للقتال مع قوات الدعم السريع، وفقا لـ”العربية”.

لكن بعد يوم من إعلان العقوبات، نقلت الشركة مقرها إلى قلب لندن، مستغلة عناوين فندقية دون إذن. وقد نفت الفنادق أي علاقة لها بالشركة.

فيما شارك المرتزقة الكولومبيون بشكل مباشر في الهجوم على مدينة الفاشر بإقليم دارفور أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص، حسب تقديرات المحللين.

كما درّب المرتزقة الأطفال على القتال، وعملوا كقناصة ومشغلي طائرات مسيّرة، واستخدموا أسلحة متقدمة ساهمت في إحكام السيطرة على المدينة وتنفيذ العمليات العسكرية في إقليم كردفان، وفقاً للتحقيق.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 12 ديسمبر فرض عقوبات على 4 من قادة قوات الدعم السريع في السودان، بتهمة ارتكاب فظائع خلال الحرب الدائرة بينها وبين الجيش. ومن بين الذين شملتهم العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب “حميدتي”.