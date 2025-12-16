فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة 150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني أن الحالة المطرية التي شهدتها الرياض أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.
وتابع عبر منصة إكس: سُجِّلت أعلى كمية هطول بالعاصمة 12 ملم، فيما بلغت على مستوى المنطقة 24 ملم في محمية الملك خالد، وفقًا لمحطات المركز.
وأضاف: من المؤسف أن بعض المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول غرق بعض المواقع غير صحيحة ولا تعكس حقيقة الحالة المطرية، ونؤكد أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.