Icon

فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي Icon القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق Icon بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض Icon مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة  Icon 150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية Icon أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء Icon طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل  Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٧ مساءً
بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني أن الحالة المطرية التي شهدتها الرياض أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.

وتابع عبر منصة إكس:  سُجِّلت أعلى كمية هطول بالعاصمة 12 ملم، فيما بلغت على مستوى المنطقة 24 ملم في محمية الملك خالد، وفقًا لمحطات المركز.

قد يهمّك أيضاً
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض

انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس

انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس

وأضاف: من المؤسف أن بعض المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول غرق بعض المواقع غير صحيحة ولا تعكس حقيقة الحالة المطرية، ونؤكد أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض

السعودية اليوم
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
السعودية اليوم

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في...

السعودية اليوم
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض
السعودية اليوم

رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل...

السعودية اليوم
انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
السعودية اليوم

انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض
أخبار رئيسية

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض

أخبار رئيسية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
السعودية اليوم

استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من...

السعودية اليوم