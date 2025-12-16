بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني أن الحالة المطرية التي شهدتها الرياض أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.

وتابع عبر منصة إكس: سُجِّلت أعلى كمية هطول بالعاصمة 12 ملم، فيما بلغت على مستوى المنطقة 24 ملم في محمية الملك خالد، وفقًا لمحطات المركز.

وأضاف: من المؤسف أن بعض المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول غرق بعض المواقع غير صحيحة ولا تعكس حقيقة الحالة المطرية، ونؤكد أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.