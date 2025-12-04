بعد الفاشر.. تحذير أممي من تكرار جرائم  الدعم السريع في كردفان

Icon

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أطراف النزاع في السودان الخميس إلى وقف القتال فورا في المناطق الجنوبية، مبديا خشيته من موجة جديدة من الفظائع في كردفان بعد مجازر الفاشر.

وقال تورك في بيان “لا يمكننا أن نبقى صامتين أمام هذه الكارثة الجديدة”، مضيفا “ينبغي أن تتوقف هذه المعارك فورا، وأن تصل المساعدات الضرورية للأشخاص المهددين بالجوع”.

تحذير من جرائم الدعم السريع

كما اتهم تورك كل أطراف النزاع في البلاد بعرقلة وصول المساعدات.

وقال تورك “إنه أمر صادم حقا أن نرى التاريخ يتكرر في كردفان بعد وقت قليل من الأحداث المروّعة التي جرت في الفاشر”.

كما أضاف “ينبغي ألا نسمح بتكرار ما جرى في الفاشر”، حيث ارتكبت قوات الدعم السريع أعمالا مروّعة في آخر تشرين الأول/أكتوبر بعد سيطرتها على المدينة.

ومنذ بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة بارا في شمال كردفان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، أحصت المفوضية “مقتل 269 مدنيا على الأقل بسبب الغارات الجويّة والقصف والإعدامات الميدانية”، بحسب البيان.

