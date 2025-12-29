Icon

المصحة غير مرخصة وقد أُغلقت في 14 أكتوبر الماضي

بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

بعد حالة من الجدل والذعر التي أثارها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السلطات المصرية سريعاً لكشف ملابسات هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان جنوب الجيزة، في واقعة أعادت تسليط الضوء على ملف المصحات غير المرخصة، والانتهاكات التي قد يتعرض لها المرضى داخلها.

وألقت السلطات المصرية القبض على مسؤولي مصحة لعلاج الإدمان، بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر هروب عشرات النزلاء منها، ما أثار حالة واسعة من الجدل والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان

وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صادر، اليوم الاثنين، بأن المصحة غير مرخصة، وقد جرى إغلاقها في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أوضح البيان أنه تم تحديد وضبط مالك المصحة ومشرفين اثنين، تبين أن أحدهما له سوابق جنائية، مشيراً إلى أن المتهمين اعترفوا بإعادة تشغيل المصحة مرة أخرى خلال نوفمبر الماضي دون الحصول على التراخيص القانونية، بهدف تحقيق أرباح مالية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعادة غلق المصحة.

وكان مقطع فيديو متداول قد أثار حالة من الذعر في منطقة المريوطية جنوب الجيزة، حيث وثّق هروباً جماعياً لعشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان، وسط حالة من الفوضى في الشوارع المحيطة.

وأظهر الفيديو شباناً يقومون بتحطيم الأبواب والنوافذ الحديدية للمصحة قبل فرارهم إلى الطرقات، ما تسبب بحالة من الهلع بين المارة وسكان المنطقة. وادعى عدد من الفارين تعرضهم لانتهاكات داخل المصحة، شملت سوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية، مؤكدين وجود آثار ضرب واضحة على أجسادهم.

انتهاكات بحق النزلاء

وقال هؤلاء إن رحلة العلاج تحولت إلى “كابوس”، متهمين القائمين على المصحة بالتقصير المتعمد في تقديم الرعاية الصحية، واستخدام العنف بديلاً عن العلاج، الأمر الذي أفقدهم الرغبة في الإقلاع عن التعاطي.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة المصرية تحركها الفوري لغلق المصحة بعد ثبوت عدم ترخيصها، وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة.

وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في مواجهة أية محاولات لاستغلال معاناة مرضى الإدمان، مشددة على استمرار حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة في مختلف أنحاء الجمهورية.

