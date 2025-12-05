Icon

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٢ مساءً
بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا
المواطن - فريق التحرير

اختُتمت في الرياض فعاليات “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025”، الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية، وذلك بعد ثلاثة أيام شهدت حضورًا واسعًا عزّز مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الأمن السيبراني.

وسجّلت نسخة هذا العام مشاركة مكثفة جعلت “بلاك هات 2025” من أبرز الفعاليات السيبرانية عالميًا، حيث استقطب نحو 40 ألف زائر من 160 دولة، داخل مساحة بلغت 60 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 500 جهة عارضة، إلى جانب 300 متحدث دولي، وأكثر من 200 ساعة محتوى تقني، ونحو 270 ورشة عمل، فضلًا عن مشاركة 500 متسابق في منافسات “التقط العلم”.

كما سجّل المؤتمر حضورًا لافتًا للمستثمرين هذا العام، حيث بلغت قيمة الأصول المُدارة للمستثمرين المشاركين نحو 13.9 مليار ريال، الأمر الذي يعكس جاذبية المملكة كبيئة محفّزة للاستثمار في تقنيات الأمن السيبراني، ويؤكد تنامي الثقة الدولية في السوق الرقمية السعودية.

وأظهرت النسخ السابقة للمؤتمر في الرياض تنامي المشاركة الدولية، حيث بلغ إجمالي المشاركين 4,100 متسابق، و1,300 شركة عالمية، و1,300 متخصص في الأمن السيبراني، في مؤشر يعكس اتساع التعاون الدولي في هذا القطاع داخل المملكة.
في المقابل، تم الإعلان عن أكثر من 25 صفقة استثمارية، بمشاركة 200 مستثمر و500 استوديو ومطور، بما يسهم في دعم بيئة الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة الشركات التقنية الناشئة.

وفي ختام الفعالية، يؤكد “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا” دوره كمنصة دولية تجمع الخبراء والمهتمين بالأمن السيبراني، وتتيح تبادل المعرفة وتطوير الأدوات الحديثة، في إطار ينسجم مع مسار المملكة نحو تعزيز كفاءة القطاع التقني، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

