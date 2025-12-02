بوتين: إذا أرادت أوروبا الحرب فنحن لها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تريد الحرب لكن إذا أرادتها أوروبا فموسكو مستعدة لذلك.

وأضاف بوتين، على هامش منتدى الاستثمار “روسيا تنادي”، أن روسيا لا تخطط لمحاربة أوروبا ولكن إذا فعلت أوروبا ذلك فنحن مستعدون.

عرقلة التسوية في أوكرانيا

وأوضح أن أوروبا تريد إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة التسوية السلمية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تسمح للأوروبيين بالعودة إلى محادثات التسوية إذا أخذوا في الاعتبار الحقائق على الأرض.

وأضاف الرئيس الروسي أنه لم يخرج أحد الأوروبيين من المفاوضات بشأن أوكرانيا بل هم من أخرجوا أنفسهم.

ولفت إلى أن أوروبا تطرح مقترحات للتسوية غير مقبولة إطلاقا بالنسبة لروسيا، مشيرة إلى أن أوروبا تشكل عائقا أمام الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام بأوكرانيا.