Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

بوتين: إذا أرادت أوروبا الحرب فنحن لها

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٢ مساءً
بوتين: إذا أرادت أوروبا الحرب فنحن لها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تريد الحرب لكن إذا أرادتها أوروبا فموسكو مستعدة لذلك.

وأضاف بوتين، على هامش منتدى الاستثمار “روسيا تنادي”، أن روسيا لا تخطط لمحاربة أوروبا ولكن إذا فعلت أوروبا ذلك فنحن مستعدون.

قد يهمّك أيضاً
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود

فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود

عرقلة التسوية في أوكرانيا

وأوضح أن أوروبا تريد إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة التسوية السلمية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تسمح للأوروبيين بالعودة إلى محادثات التسوية إذا أخذوا في الاعتبار الحقائق على الأرض.

وأضاف الرئيس الروسي أنه لم يخرج أحد الأوروبيين من المفاوضات بشأن أوكرانيا بل هم من أخرجوا أنفسهم.

ولفت إلى أن أوروبا تطرح مقترحات للتسوية غير مقبولة إطلاقا بالنسبة لروسيا، مشيرة إلى أن أوروبا تشكل عائقا أمام الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام بأوكرانيا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود
العالم

فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في...

العالم
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول
السعودية اليوم

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من...

السعودية اليوم