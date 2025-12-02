بوتين: إذا أرادت أوروبا الحرب فنحن لها

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تريد الحرب لكن إذا أرادتها أوروبا فموسكو مستعدة لذلك.
وأضاف بوتين، على هامش منتدى الاستثمار “روسيا تنادي”، أن روسيا لا تخطط لمحاربة أوروبا ولكن إذا فعلت أوروبا ذلك فنحن مستعدون.
وأوضح أن أوروبا تريد إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة التسوية السلمية في أوكرانيا.
وأشار إلى أن روسيا تسمح للأوروبيين بالعودة إلى محادثات التسوية إذا أخذوا في الاعتبار الحقائق على الأرض.
وأضاف الرئيس الروسي أنه لم يخرج أحد الأوروبيين من المفاوضات بشأن أوكرانيا بل هم من أخرجوا أنفسهم.
ولفت إلى أن أوروبا تطرح مقترحات للتسوية غير مقبولة إطلاقا بالنسبة لروسيا، مشيرة إلى أن أوروبا تشكل عائقا أمام الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام بأوكرانيا.