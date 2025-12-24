Icon

بيان مشترك من 14 دولة يدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني بالضفة الغربية

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٦ مساءً
بيان مشترك من 14 دولة يدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني بالضفة الغربية
المواطن - فريق التحرير

نددت 14 دولة -من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان- الأربعاء بإقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية “نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف البيان: “نؤكد مجددًا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان”.

