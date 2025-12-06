Icon

إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي Icon كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز Icon “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م Icon بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا Icon كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٩ مساءً
بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا أن مسلحين اقتحموا فندقا في العاصمة بريتوريا السبت وأطلقوا النار موقعين 12 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال أحدهم يبلغ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن المكان كان يبيع الكحول بشكل غير قانوني.

وهذا الهجوم الأحدث في سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي في البلد الذي يعاني الجريمة ويبلغ عدد سكانه 63 مليون نسمة.

قد يهمّك أيضاً
مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا

مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا

4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية

4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية

حادث إطلاق نار خطير

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي “يمكنني أن أؤكد أن 25 شخصا أصيبوا بالرصاص”.

وأوضحت أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة في بلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب بريتوريا، فيما توفي اثنان آخران في المستشفى.

دخل ثلاثة مسلحين إلى ما وصفته ماثي بـ”حانة غير قانونية” في الفندق قرابة الساعة الرابعة والنصف فجرا (02,30 بتوقيت غرينتش) وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في المكان.

كما قُتل في الهجوم فتى يبلغ 12 عاما وفتاة تبلغ 16 عاما.

وتابعت ماثي “حادثة مؤسفة للغاية. لم تُبلَّغ الشرطة بالحادثة إلا قرابة الساعة السادسة”.

ولم تعرف بعد دوافع إطلاق النار، ولم يُلق القبض على أي مشتبه به.

وقالت ماثي “نواجه تحديا كبيرا في ما يتعلق بهذه الأماكن غير القانونية وغير المرخصة لبيع الخمور”، مضيفة أن هذه الأماكن تحدث فيها معظم حوادث إطلاق النار الجماعي.

تعاني جنوب إفريقيا جريمة متجذّرة وفسادا تقودهما شبكات منظمة.

ويملك العديد من المواطنين أسلحة نارية مرخصة للحماية الشخصية، ولكن هناك العديد من الأسلحة غير القانونية المتداولة.

وحصد العنف المسلح نحو 63 شخصا يوميا في الفترة من نيسان/أبريل إلى سبتمبر، وفق بيانات الشرطة.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد